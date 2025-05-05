Грандиозная свадьба дочери Жанар Айжановой вызвала волну возмущения

В прошедшие выходные в Алматы громко отпраздновали свою свадьбу экстрим-блогер Сакен Кагаров и актриса Айжулдыз Адайбекова. Снимками и видео в социальных сетях активно делятся не только молодожены, но и их гости, сообщает Zakon.kz.

Адайбекова является единственной дочерью певицы Жанар Айжановой. Девушка получила необычное предложение руки и сердца еще в конце 2024 года в Исландии. Ранее она была замужем за известным мобилографом Кыраном Талапбеком. Их брак продлился недолго. Теперь она воспитывает сына Назара.

Так, судя по многочисленным отзывам, торжественное мероприятие прошло на ура.

К совместной подписи к фотографиям молодой четы сказано:

"Когда жизнь дарит тебе мандарины и любовь".

Также поделился впечатлениями и энергичный блогер Абай Кабдрашитов.

Известнейший фотограф Аскар Бумага рассказал одну деталь.

Как оказалось, блогеры решили отойти от классики, сделав выбор в сторону творчества. Принты на их нарядах – это рисунки сына Айжулдыз.

Если некоторых пользователей Казнета возмутил и шокировал внешних вид мужа и жены, то большинство поздравили их и вступились:

"Обожаю такие свадьбы: легкие, настоящие, без пафоса и обязаловки. Когда пара кайфует не от традиции, а от того, что рядом именно тот человек. А просто любят. Открыто. Смело. Где все – не "как надо", а "как хочется". В платье или в костюме, в кедах или босиком – главное, с улыбкой до ушей и сердцем навстречу. Свадьба – не про правила. Это про вас двоих. И пусть весь мир подождет".

Ранее в Бюро национальной статистики рассказали, в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 123,6 тыс. браков.