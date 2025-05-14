До 7 лет лишения свободы хотят ввести за принуждение к браку в Казахстане

Депутат Мурат Абенов в кулуарах Мажилиса 14 мая 2025 года рассказал, почему за принуждение к браку предлагается ввести уголовную ответственность в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мурат Абенов говорит, что норму о принуждении к вступлению в брак поддержали депутаты в ходе рабочих групп. Такая норма включена в законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов.

"Рассматриваем все случаи. И там три позиции есть: по первой – штраф, где более сложные случаи, где несовершеннолетние, с применением силы – будет уголовная ответственность. Вчера депутаты поддержали, теперь будет выходить на второе чтение. На следующей неделе, скорее всего, на второе чтение", – добавил он.

Однако, сказать точно, какой именно штраф предлагается установить за это деяние, он говорить не стал, ссылаясь на то, что там есть две версии.

"Но там будет серьезный штраф. У нас две версии было. Примерно будем говорить – 100 или 50 МРП, но я точно (говорить не буду. – Прим. ред.), не хочу вводить вас в заблуждение. Есть административная, то есть штраф, а по серьезным, где девушка до 18 лет, или где применена сила или в группе лиц, там будет более серьезная ответственность, вплоть до уголовной ответственности: 5-7 лет лишения свободы", – пояснил депутат.

Мурат Абенов также рассказал, для чего вводится данная норма.

"За три года было 214 жалоб в полиции по принуждению к вступлению в брак, о похищении из них только 10 дошло до суда. И в половине случаев ничего не сделали, отпустили. Во всех 205 случаях даже не рассматривали, закрыли уголовные дела. Хотя девушка доказывала, что ее похитили, что она выпрыгнула из машины, к ней применили силу, но ничего сделать не смогли. До конца года мы надеемся, что заработает закон. В основном в южных регионах (с такими фактами сталкиваются девушки. – Прим. ред.)", – резюмировал парламентарий.

5 февраля депутат Абзал Куспан рассказал о планах, что в этот проект закона планируется ввести норму об ответственности за сталкинг.