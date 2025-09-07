Определились победители Венецианского кинофестиваля

В Венеции завершился 82-й международный кинофестиваль – одно из главных событий мирового кинематографа. Церемония закрытия прошла на острове Лидо вечером 6 сентября. О призерах кинофестиваля – на Zakon.kz.

Победители

Главный приз, "Золотого льва", неожиданно получил фильм Джима Джармуша Father Mother Sister Brother ("Отец, мать, сестра, брат"). Картина, снятая в копродукции США, Ирландии и Франции, обошла фаворитов конкурса.

Гран-при жюри ("Серебряный лев") достался ленте The Voice of Hind Rajab ("Голос Хинд Раджаб") режиссера Каутер Бен Хании. Фильм о трагедии в Газе сорвал рекордные аплодисменты – публика аплодировала почти 23 минуты.

Лучшим режиссером признан Бенни Сафди (The Smashing Machine – Разрушительная машина), а награду за лучшую мужскую роль получил Тони Сервилло (La Grazia – Милость). Лучшей актрисой стала китайская звезда Синь Чжилэй за роль в фильме The Sun Rises On Us All ("Солнце встает для всех нас").

Приз за лучший сценарий получили французы Валери Донзелли и Жиль Маршан (A Pied D’Oeuvre – В шаге от шедевра). Специальный приз жюри достался итальянскому фильму Джанфранко Рози Below the Clouds ("Под облаками"). Молодежную награду имени Марчелло Мастроянни вручили Луне Ведлер (Silent Friend – Безмолвный друг).

В секции Orizzonti отметили индийский дебют Songs of Forgotten Trees ("Песни забытых деревьев") режиссера Анупарны Рой – впервые фильм из Индии получил такую награду.

Атмосфера и контекст

Фестиваль открыл фильм Паоло Соррентино La Grazia (Милость) с Тони Сервилло. Жюри в этом году возглавлял американский режиссер Александр Пэйн, церемонию вела актриса Эмануэла Фанелли.

Особое внимание привлекла политическая подоплека – показ The Voice of Hind Rajab ("Голос Хинд Раджаб"), ее сопровождали аплодисменты и скандирования "Free Palestine". Директор смотра Альберто Барбера заявил, что фестиваль поддерживает свободу выражения, если она не мешает работе.

Почетные "Золотые львы" за вклад в кино вручили Вернеру Херцогу и Ким Новак.

Программа

Всего в этом году на фестиваль поступило около 4,6 тысячи заявок, из них почти две тысячи полнометражных фильмов. В основном конкурсе участвовал 21 фильм. Среди громких премьер – Frankenstein (Франкенштейн) Гильермо дель Торо, Bugonia (Бугония) Йоргоса Лантимоса, After the Hunt (После охоты) Луки Гуаданьино, Jay Kelly (Джей Келли) Ноа Баумбаха и документальная работа Софии Копполы о Марке Джейкобсе.

Как и всегда, Венеция объединила кино и моду: красная дорожка стала витриной громких имен и эффектных образов.

