За жизнь трехлетнего ребенка борются врачи Павлодара
Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Павлодарской области, после падения малыша сначала доставили в реанимационное отделение городской больницы Аксу. Позже его перевезли в Павлодарскую областную детскую больницу.
Врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Сейчас он находится в отделении реанимации и получает интенсивную терапию. После стабилизации состояния медики планируют провести операцию.
По факту произошедшего в ДП Павлодарской области начали проверку по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что тяжело раненного малыша нашли прохожие под окнами дома в Талдыкоргане.