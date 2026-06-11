#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

За жизнь трехлетнего ребенка борются врачи Павлодара

ребенок выпал из окна в Палодаре, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 19:27 Фото: magnific.com
Трехлетний ребенок, выпавший из окна третьего этажа в Аксу, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Павлодарской области, после падения малыша сначала доставили в реанимационное отделение городской больницы Аксу. Позже его перевезли в Павлодарскую областную детскую больницу.

Врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Сейчас он находится в отделении реанимации и получает интенсивную терапию. После стабилизации состояния медики планируют провести операцию.

По факту произошедшего в ДП Павлодарской области начали проверку по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что тяжело раненного малыша нашли прохожие под окнами дома в Талдыкоргане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука в Турции
21:48, Сегодня
Казахстан уступил Мексике в борьбе за полуфинал Кубка мира по стрельбе из лука в Турции
ребенок выпал из окна в Астане
18:32, 11 августа 2024
Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна в Астане
Дети у окна, окно, выпал из окна,
21:15, 31 августа 2024
Трехлетний малыш разбился после падения с высоты пятого этажа в Балхаше
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
22:38, Сегодня
Сириль Ган вспомнил, как переживал обстрелы в ОАЭ во время конфликта США с Ираном
Фото: UFC
22:07, Сегодня
"Он не дрался слишком давно": Волкановски высказался о камбэке Макгрегора
Фото: ATP
21:32, Сегодня
"Его отец поступил очень непорядочно": Тарпищев - о переходе Бублика в Казахстан
Фото: ATP
21:04, Сегодня
Александр Бублик вышел в четвертьфинал парного турнира в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: