За жизнь трехлетнего ребенка борются врачи Павлодара

Трехлетний ребенок, выпавший из окна третьего этажа в Аксу, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения Павлодарской области, после падения малыша сначала доставили в реанимационное отделение городской больницы Аксу. Позже его перевезли в Павлодарскую областную детскую больницу.

Врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое из-за тяжелой черепно-мозговой травмы. Сейчас он находится в отделении реанимации и получает интенсивную терапию. После стабилизации состояния медики планируют провести операцию.

По факту произошедшего в ДП Павлодарской области начали проверку по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что тяжело раненного малыша нашли прохожие под окнами дома в Талдыкоргане.