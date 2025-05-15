Выкуп участка в Астане за миллиард тенге: акимат раскрыл подробности

В пресс-службе акимата Астаны высказались о земельном участке за миллиард тенге, план выкупа которого ранее возмутил депутатов столичного маслихата, сообщает Zakon.kz.

13 мая 2025 года на заседании маслихата Астаны бурную дискуссию вызвал участок земли по ул. Достык, который планируют изъять под сквер. По словам возмущенных депутатов, в 2023 году его продали через аукцион частнику за 176 млн тенге, но через четыре месяца акимат его выкупает за 1,08 млрд тенге.

"В 2015 году участок был разделен на два, следовательно, два кадастровых номера. Персональные данные не могут разглашаться без согласия правообладателей. В связи с тем, что данные участки не были освоены, подведомственной организацией министерства сельского хозяйства в судебные органы был подан иск об их изъятии, который в 2022 году решением суда был удовлетворен и передан на исполнение в органы юстиции. Далее ими же были проведены торги (аукционы) по их продаже без учета намерении акимата Астаны о строительстве сквера", – прокомментировали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Астаны.

В 2023 году акиматом Астаны было принято решение о строительстве на этой территории сквера и в градостроительную документацию были внесены соответствующие изменения.

"Также в связи с тем, что рассматриваемая территория входит в границы изымаемого земельного участка для государственных нужд, акиматом Астаны в 2024 году принято постановление об изъятии земельных участков для государственных нужд". Пресс-служба акимата Астаны

Как заявили в пресс-службе, "то, что сказал депутат маслихата про аукционы и торги – к акимату никакого отношения не имеет".

"Процедура отчуждения будет осуществлена в соответствии с Законом РК "О государственном имуществе" и предусматривает выплату компенсации в размере рыночной стоимости имущества. Она будет определена оценщиком, при этом отмечаем, что ни о каком миллиарде речь не идет". Пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, в пресс-службе добавили, что "в бюджете города на текущий год средства на выкуп не заложены".