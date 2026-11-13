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Право

В Астане изымут 57 земельных участков для строительства взлетно-посадочной полосы

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 09:49 Фото: Zakon.kz
Принято постановление акимата Астаны от 6 ноября 2026 года о принудительном отчуждении (выкупе) земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется произвести с 1 февраля 2027 года до 1 февраля 2028 года принудительное отчуждение для государственных нужд 57 земельных участков, в том числе путем выкупа, общей площадью 1019,6914 га, расположенных по адресу: город Астана, район "Есиль", район проспекта Қабаңбай батыра, район Аэропорта.

Изъять участки "Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" предписано для проведения изыскательских и проектных работ объекта "Строительство второй взлетно-посадочной полосы объектами инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов существующей взлетно-посадочной полосы и объектов инфраструктуры АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"".

В документе говорится, что собственники и землепользователи в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления о предстоящем принудительном отчуждении земельного участка вправе инициировать согласительные процедуры путем подачи соответствующего обращения в акимат города Астаны.

В числе владельцев земельных участков – аэропорт Астаны, компании "Казцинк", SCAT, Air Astana, "Казавианавигация", другие организации, а также один частный собственник.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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