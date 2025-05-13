Депутатов возмутил план выкупа земельного участка в Астане за миллиард тенге: Этот вопрос дурно пахнет

На заседании маслихата Астаны бурную дискуссию вызвал участок земли по ул. Достык – его планируют изъять под сквер. Выяснилось, что в 2023 году его продали через аукцион частнику за 176 млн тенге, но через четыре месяца акимат его выкупает за 1,08 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Управления жилья и жилищной инспекции Астаны Ануар Саипов доложил о том, какие участки планируется выкупить. Он перечислил ряд объектов.

"Все собственники земельных участков ознакомлены с сумой компенсации. Прошу поддержать", – сказал он.

Но споры вызвал участок под сквер на ул. Достык. Так, депутат маслихата Астаны Аскар Смагулов заявил, что акимат построил сквер на чужом участке – еще не выкупленном.

"Второе – этот участок был возвращен городу в 2022 году, в собственность государства за то, что этот участок не использовался. Но в 2023 году мы его продаем через аукцион – какая была в этом необходимость, если через четыре месяца мы его постановлением изымаем назад, выкупая у частного собственника. На аукционе мы его продаем за 176 млн, а выкупаем за 1,08 млрд тенге. Где логика? Вы не знали, что будете строить сквер за четыре месяца до этого? Я напишу обращение в Генеральную прокуратуру, пусть проверят законность аукциона. Какая была необходимость продавать госсобственность за четыре месяца? Думаю, это использование инсайдерской информации. Можно смело опротестовать итоги аукциона. Когда мы его продавали за 176 млн, вы же делали оценку перед продажей? Почему тогда через четыре месяца цена завышается в пять раз? Так не должно быть", – возмутился депутат.

Его поддержал депутат Владислав Сергеев.

"Я считаю, что этот вопрос очень дурно пахнет. И крайними, ответственными за принятие столь непонятного решения будем мы, депутатский корпус. Буквально недавно президент дал четкое поручение по экономии бюджетных средств. И наша задача – экономить деньги. А когда участок уходит по 176 млн и через меньше, чем год, мы его выкупаем за миллиардную сумму. Здесь нет разговоров об экономии бюджетных средств. Плюс я согласен с коллегой, что необходимо дать правовую оценку. Насколько правильно, когда мы на частной земле, если понимаем, что она частная, тратим государственные деньги и возводим сквер?", – задался он вопросом.

Первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов попытался объяснить ситуацию.

"Он изначально имел своего собственника, физлицо. И его изъятие, первоначальное, происходила с подачи Министерства сельского хозяйства, Комитет по управлению земельными ресурсами, вменяя собственнику, что он не освоил этот участок. И этот участок по решению Департамента по управлению земельными ресурсами, он был зачислен в госземфонд. Далее, согласно процедуре, Департамент по управлению земельными ресурсами должен трижды объявить аукцион, с которого должен этот участок продать. Насколько я понимаю, цена устанавливается – 176 млн тенге. То есть здесь мы, как акимат, перед фактом стоим. Департамент по управлению земельными ресурсами проводит аукцион, с аукциона этот земельный участок покупается. Далее, то есть появляется у него собственник", – сказал он.

При этом, по его словам, возник риск, что новый собственник построит на этом участке новый жилой комплекс, тогда как от населения шел запрос на сквер на этом участке.

"Поэтому в тот момент было принято решение об организации сквера. Проведены определенные общественные слушания", – резюмировал он.

Но депутаты остались при своем мнении и в итоге этот вопрос отложили до получения правовой оценки.

30 апреля 2025 года аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в Астане благоустроят более 180 общественных и дворовых территорий.