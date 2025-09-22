#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
541.19
636.44
6.49
Общество

В школах Казахстана изменится один предмет

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 16:27 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета среднего образования Минпросвещения Казахстана Каныбек Жумашев 22 сентября 2025 года на брифинге в СЦК озвучил, как будет внедряться искусственный интеллект (ИИ) в школьное образование, передает корреспондент Zakon.kz.

Каныбек Жумашев отметил, что с нового учебного года началось внедрение ИИ в школьное образование.

"Был составлен специальный план, в основе которого лежит принцип соблюдения этических норм при применении ИИ, высокая подготовка учителей и акцент на том, что для детей ИИ – это лишь вспомогательное средство обучения. Сейчас подготовлены около 200 педагогов. Предмет "Информатика" будет переименован в "Информатика и ИИ", в его рамках внедрят основные элементы искусственного интеллекта. Однако и учителя по другим предметам смогут применять технологии ИИ в образовательном процессе", – дополнил спикер.

Он также подчеркнул, что основная роль педагога сохранится: искусственный интеллект никогда не заменит учителя.

Ранее стало известно, что министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подписали Совместный приказ об утверждении Концептуальных основ внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025-2029 годы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Послание президента: как будут внедрять ИИ в образование
08:35, 18 сентября 2025
Послание президента: как будут внедрять ИИ в образование
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
11:32, 12 сентября 2025
Станет ли закон "Об искусственном интеллекте" основой для развития ИИ-технологий в Казахстане
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: