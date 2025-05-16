Инвестиционный форум в Мангистау: новые возможности для бизнеса и туризма

16 мая 2025 года в рамках реализации поручений главы государства под председательством прокурора Мангистауской области Айдоса Майлыбаева состоялся региональный инвестиционный форум"Mangystau Future 2025", организованный при поддержке акимата и Палаты предпринимателей "Атамекен".

В работе форума приняли участие аким области Нурдаулет Килыбай, председатель правления НПП "Атамекен" Раимбек Баталов, председатель Комитета индустрии туризма Нуртас Карипбаев, представители Генеральной прокуратуры, руководители всех государственных органов, депутаты областного маслихата, общественные деятели, представители квазигосударственного сектора, а также свыше 50 инвесторов и более 100 предпринимателей.

Цель мероприятия – открытое обсуждение системных проблем, сдерживающих развитие бизнеса, и выработка совместных решений по улучшению инвестиционного климата, транспортной логистики и туристической привлекательности региона. В числе поднятых тем – наличие административных барьеров, ограниченный доступ к финансовым инструментам, правовые коллизии и имеющиеся проблемы субсидирования.

В рамках форума прокуратура представила результаты работы по защите прав предпринимателей, где за последний год устранен ряд барьеров и решены десятки системных проблем в сферах промышленности, логистики, налогообложения и госзакупок.

Фото: прокуратура Мангистауской области

Так, в результате надзорной деятельности положительно решены вопросы порядка 50 инвесторов с проектами на сумму 300 млрд тенге, отменены 17 незаконных актов государственных и квазигосударственных органов, обеспечено выполнение договорных обязательств со стороны монополистов и других.

Отдельное внимание уделили вопросам продовольственной безопасности.

"Отмечена критическая зависимость региона от импорта – ежегодно завозится продовольствие на сумму около 50 млрд тенге, при этом наценка на овощи и фрукты достигает 300%. В этой связи, прокуратурой предложены меры по упрощению условий субсидирования тепличного хозяйства, вовлечению малого и среднего бизнеса в аграрные программы, а также по развитию садкового рыбоводства в акватории Каспийского моря", – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На форуме также обсудили перспективы развития туристического потенциала, включая морской туризм. В результате, прокуратура инициировала вопрос о признании Мангистауской области и ее водного кластера приоритетной туристической зоной с внедрением отдельного механизма субсидирования.

Фото: прокуратура Мангистауской области

Участники форума выразили благодарность и отметили особую значимость проводимых по инициативе прокуратуры мероприятий для обсуждения проблемных вопросов "на местах" и поддержания диалога между государством и бизнес-сообществом.

Фото: прокуратура Мангистауской области

В заключительной речи прокурор области Айдос Майлыбаев акцентировал внимание на поставленной задаче Генерального прокурора – сделать процесс ведения бизнеса и инвестирования максимально прямолинейным и прозрачным. Во исполнение данного поручения, в Мангистау принимаются меры по последовательному исключению бюрократических барьеров, а также оперативному реагированию на запросы инвесторов.

"Мангистау должен стать главной инвестиционной и туристической площадкой на западе Казахстана. Благоприятный инвестиционный климат будет способствовать не только созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры региона, но и росту туристической индустрии. В рамках принципа "Закон и Порядок" мы приложим все усилия, чтобы нормы законов были понятны и выполнимы для бизнеса. Уверен, что совместная работа позволит укрепить доверие предпринимателей и повысить результативность принимаемых нами инициатив", – отметил прокурор области.

Форум завершился принятием конкретных договорённостей между представителями бизнеса и государственными структурами, которые лягут в основу дальнейших шагов по улучшению деловой среды в регионе.