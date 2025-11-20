В Атырау прошел бизнес-форум "Защита бизнеса"
На форуме обсуждены основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес: административные барьеры, неправомерные проверки и давление со стороны отдельных госорганов.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В рамках исполнения поручения генерального прокурора страны прокуратурой области:
- защищены права более 15,5 тыс. предпринимателей и 12 инвесторов;
- отменено 62 незаконных акта госорганов;
- предотвращены две незаконные проверки;
- к ответственности привлечено 300 должностных лиц.
Инвесторы представили свои проекты, обозначили ключевые вопросы, требующие решения, и получили бесплатную юридическую консультацию.
Были обсуждены и другие вопросы, касающиеся должного взаимодействия между государственными органами и бизнес-сообществом, а также выработаны меры по дальнейшему конструктивному диалогу.
Прокуратура области продолжит работу по защите прав бизнеса и созданию прозрачных условий для предпринимателей.