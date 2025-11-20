#АЭС в Казахстане
События

В Атырау прошел бизнес-форум "Защита бизнеса"

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 18:42 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В рамках реализации идеологемы "Закон и Порядок" прокурором Атырауской области Мадияром Басшыбаевым проведен форум с предпринимателями и инвесторами, сообщает Zakon.kz.

На форуме обсуждены основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес: административные барьеры, неправомерные проверки и давление со стороны отдельных госорганов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В рамках исполнения поручения генерального прокурора страны прокуратурой области:

  • защищены права более 15,5 тыс. предпринимателей и 12 инвесторов;
  • отменено 62 незаконных акта госорганов;
  • предотвращены две незаконные проверки;
  • к ответственности привлечено 300 должностных лиц.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Инвесторы представили свои проекты, обозначили ключевые вопросы, требующие решения, и получили бесплатную юридическую консультацию.

Были обсуждены и другие вопросы, касающиеся должного взаимодействия между государственными органами и бизнес-сообществом, а также выработаны меры по дальнейшему конструктивному диалогу.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Прокуратура области продолжит работу по защите прав бизнеса и созданию прозрачных условий для предпринимателей.

