В Атырау прошел бизнес-форум "Защита бизнеса"

В рамках реализации идеологемы "Закон и Порядок" прокурором Атырауской области Мадияром Басшыбаевым проведен форум с предпринимателями и инвесторами, сообщает Zakon.kz.

На форуме обсуждены основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес: административные барьеры, неправомерные проверки и давление со стороны отдельных госорганов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В рамках исполнения поручения генерального прокурора страны прокуратурой области:

защищены права более 15,5 тыс. предпринимателей и 12 инвесторов;

отменено 62 незаконных акта госорганов;

предотвращены две незаконные проверки;

к ответственности привлечено 300 должностных лиц.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Инвесторы представили свои проекты, обозначили ключевые вопросы, требующие решения, и получили бесплатную юридическую консультацию.

Были обсуждены и другие вопросы, касающиеся должного взаимодействия между государственными органами и бизнес-сообществом, а также выработаны меры по дальнейшему конструктивному диалогу.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Прокуратура области продолжит работу по защите прав бизнеса и созданию прозрачных условий для предпринимателей.