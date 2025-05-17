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Общество

Казахстанцев призвали следить за артериальным давлением: врачи поделились печальной статистикой

Давление, Минздрав, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 13:29 Фото: pixabay
Сегодня, 17 мая, отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией и в Минздраве РК призвали казахстанцев следить за своим давлением, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве привели статистику ВОЗ, согласно которой гипертонией во всем мире страдает более 1,28 млрд человек в возрасте от 30 до 79 лет. При этом около 46% пациентов не знают о своем диагнозе.

"В Казахстане, по итогам первого квартала 2025 года, доля пациентов с диагнозом артериальная гипертензия составляет 47,7% в структуре болезней системы кровообращения. Рост заболеваемости в основном связан с увеличением охвата населения скринингами. На ранних этапах заболевание проходит бессимптомно, но благодаря массовым обследованиям в организациях ПМСП, где измеряется кровяное давление, снимается ЭКГ и анализы, пациенты начинают лечение и при необходимости встают на диспансерный учет", – проинформировали в Министерстве здравоохранения.

В 2024 году скрининг прошли почти 1,9 млн человек, было выявлено более 104 тыс. новых случаев гипертонии, которые были взяты под постоянное наблюдение.

Минздрав призывает население следить за своим артериальным давлением, регулярно проходить профилактические осмотры, соблюдать рекомендации лечащего врача.

Тем временем в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана проинформировали о профилактике отравления ртутью.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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