Ученые выяснили, как сон влияет на артериальное давление
В исследовании приняли участие 11 взрослых с гипертонией. После недели наблюдений ученые попросили добровольцев выбрать фиксированное время отхода ко сну и придерживаться его две недели, избегая дневного сна, пишет журнал SLEEP Advances.
Колебания времени засыпания сократились с 30-ти до 7-ми минут. Это привело к снижению среднесуточного давления на 4 мм рт. ст. по систолическому и на 3 мм рт. ст. по диастолическому показателю.
"Эти цифры могут показаться незначительными, но снижение артериального давления на 5 мм рт. ст. в ночное время может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 10%", – отметил автор исследования Саурабх Тосар.
Ученые отмечают, что польза от стабильного режима сна сопоставима с эффектом регулярных тренировок или уменьшения соли в рационе. Улучшение наблюдалось даже у тех, кто принимал таблетки от давления. По их мнению, снижение показателей может быть связано с восстановлением естественных суточных ритмов организма.
