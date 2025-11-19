#АЭС в Казахстане
Мир

Ученые выяснили, как сон влияет на артериальное давление

здоровый сон, давление, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 19:03 Фото: pixabay
Специалисты Орегонского института гигиены труда установили, что постоянное соблюдение стабильного времени отхода ко сну помогает снизить артериальное давление. Причем улучшения наблюдаются вне зависимости от того, принимает человек препараты от гипертонии или нет, сообщает Zakon.k

В исследовании приняли участие 11 взрослых с гипертонией. После недели наблюдений ученые попросили добровольцев выбрать фиксированное время отхода ко сну и придерживаться его две недели, избегая дневного сна, пишет журнал SLEEP Advances.

Колебания времени засыпания сократились с 30-ти до 7-ми минут. Это привело к снижению среднесуточного давления на 4 мм рт. ст. по систолическому и на 3 мм рт. ст. по диастолическому показателю.

"Эти цифры могут показаться незначительными, но снижение артериального давления на 5 мм рт. ст. в ночное время может уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 10%", – отметил автор исследования Саурабх Тосар.

Ученые отмечают, что польза от стабильного режима сна сопоставима с эффектом регулярных тренировок или уменьшения соли в рационе. Улучшение наблюдалось даже у тех, кто принимал таблетки от давления. По их мнению, снижение показателей может быть связано с восстановлением естественных суточных ритмов организма.

Ранее специалисты Осакского университета выяснили, что черный тмин эффективно борется с ожирением и снижает "плохой" холестерин.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
