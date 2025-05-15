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Что запрещено делать, если разбился градусник с ртутью

Что запрещено делать, если разбился градусник со ртутью, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 15:07 Фото: unsplash
В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана 15 мая 2025 года проинформировали о профилактике отравления ртутью, сообщает Zakon.kz.

Основные меры профилактики:

  1. ﻿Нельзя выбрасывать разбитый градусник в мусор. Всего 2 грамма испарившейся ртути могут загрязнить 6 тыс. кубометров воздуха.
  2. ﻿Нельзя собирать ртуть веником – жесткие прутья веника дробят ртуть на мелкие частицы, в результате чего может образоваться ртутная пыль.
  3. Одежду и обувь, контактировавшие с ртутью, нельзя стирать в стиральной машине. По возможности их следует утилизировать.
  4. ﻿До тщательной очистки ртути нельзя открывать окна, так как ртуть может распространиться по всем помещениям и вызвать их загрязнение.

Особенность ртути

В комитете подчеркнули, что ртуть относится к веществам І класса опасности – к группе особо опасных ядовитых веществ.

"Легкие пары ртути при попадании в организм человека могут вызвать хроническое отравление, симптомы которого длительное время могут оставаться незаметными. Однако в первые минуты после воздействия ртути возможно появление легкого головокружения и тошноты. Особенность ртути заключается в ее способности накапливаться в организме человека на протяжении многих лет".Пресс-служба КСЭК

При хроническом отравлении ртутью, как отметили санврачи, нарушается работа центральной нервной системы и почек. В результате наблюдаются ухудшение памяти, внимания и заторможенность.

"При использовании ртутьсодержащих предметов строго соблюдайте инструкцию и будьте осторожны!" – заключили в пресс-службе КСЭК, обращаясь к казахстанцам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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