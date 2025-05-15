Что запрещено делать, если разбился градусник с ртутью

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана 15 мая 2025 года проинформировали о профилактике отравления ртутью, сообщает Zakon.kz.

Основные меры профилактики:

﻿Нельзя выбрасывать разбитый градусник в мусор. Всего 2 грамма испарившейся ртути могут загрязнить 6 тыс. кубометров воздуха. ﻿Нельзя собирать ртуть веником – жесткие прутья веника дробят ртуть на мелкие частицы, в результате чего может образоваться ртутная пыль. Одежду и обувь, контактировавшие с ртутью, нельзя стирать в стиральной машине. По возможности их следует утилизировать. ﻿До тщательной очистки ртути нельзя открывать окна, так как ртуть может распространиться по всем помещениям и вызвать их загрязнение.

Особенность ртути

В комитете подчеркнули, что ртуть относится к веществам І класса опасности – к группе особо опасных ядовитых веществ.

"Легкие пары ртути при попадании в организм человека могут вызвать хроническое отравление, симптомы которого длительное время могут оставаться незаметными. Однако в первые минуты после воздействия ртути возможно появление легкого головокружения и тошноты. Особенность ртути заключается в ее способности накапливаться в организме человека на протяжении многих лет". Пресс-служба КСЭК

При хроническом отравлении ртутью, как отметили санврачи, нарушается работа центральной нервной системы и почек. В результате наблюдаются ухудшение памяти, внимания и заторможенность.

"При использовании ртутьсодержащих предметов строго соблюдайте инструкцию и будьте осторожны!" – заключили в пресс-службе КСЭК, обращаясь к казахстанцам.

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