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Общество

Поразительно огромную змею заметили в степях Мангистау

Змея, степь, трава, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 06:30 Фото: Lada.kz
Видео с необычайно крупной змеей в Мангистауской области, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, одни пользователи выразили удивление размерами рептилии, другие – усомнились в подлинности съемки, предположив, что кадры могли быть сняты в другом регионе.

Несмотря на это, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов подтвердил, что видео подлинное. На кадрах – палласов полоз. В народе его называют сарыүйек.

"Это распространенный вид змей для Мангистау. Они встречаются повсеместно, особенно в степных и полупустынных районах. Длина взрослой особи может достигать двух метров", – сообщил Досатов.

Палласов полоз (лат. Elaphe sauromates) относится к неядовитым змеям семейства ужеобразных. Несмотря на отсутствие яда, рептилия способна укусить, и довольно болезненно. Поэтому специалист напоминает, что при встрече с полозом лучше не пытаться его прогнать или поймать, безопаснее просто обойти стороной.

При этом данный вид змей является краснокнижным. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее спасатели перечислили места, запрещенные для купания в Мангистау.

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Аксинья Титова
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