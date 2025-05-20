Казахстан вошел в топ-10 рейтинга, касающегося материнской смертности
Исполняющий обязанности постоянного координатора ООН в Казахстане Стивен О`Малли отметил, что представленный документ – это не просто отчет, а отражение глубокой приверженности Казахстана к повестке 2030 ООН и возможность рассказать всему миру о прогрессе страны, уроках и амбициях.
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Председатель правления Института экономических исследований Асель Сарсенбаева подчеркнула, что сейчас, по оценке ВОЗ, Казахстан входит в десятку стран с наиболее быстрым снижением материнской смертности. В сфере гендерного равенства наблюдается прогресс как на уровне государства, так и в частном секторе, где крупные компании внедряют гендерные стратегии и политики противодействия харассменту.
Подводя итоги Координационного совета, Серик Жумангарин отметил, что принятие лучших международных стандартов содействует укреплению репутации страны на международной арене.
Ранее девушка, пережившая клиническую смерть, описала свои видения.