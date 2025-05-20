Акмарал Альназарова рассказала подробности о новом стандарте питания для детей в школах

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 20 мая 2025 года на заседании правительства сообщила, что с 1 сентября этого года в организациях образования вводится в действие новый стандарт питания, передает корреспондент Zakon.kz.

Она пояснила, что также вводится многовариантное типовое перспективное меню, разработанное в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону.

"Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона. В частности, предполагает сокращение сахара в 3,6 раза, соли в 5 раз в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Данная норма будет способствовать снижению неинфекционных заболеваний. В частности, детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%", – сказала Акмарал Альназарова.

Также в стандарте питания предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки. Впервые внедрено понятие индекс несъедаемости (тарелочные отходы), которое позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием. Новый стандарт питания распространяется на объекты образования и детские дошкольные объекты.

"В период летнего отдыха детей министерство обеспечивает контроль за санитарно-эпидемиологической безопасностью и медицинским обслуживанием лагерей. Каждый лагерь, включая палаточные, до начала сезона обязан получить санитарно-эпидемиологическое заключение. В 2024 году 19% (37) лагерей не прошли подготовку вовремя и не смогли начать прием детей", – отметила министр.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности детей в летний период за каждым сезонным лагерем закреплены специалисты санитарно-эпидемиологической службы, проводится информационно-разъяснительная работа с руководством лагерей и организована горячая линия.

Другие подробности о новом стандарте питания можно прочитать здесь.