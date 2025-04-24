Новый стандарт питания: что изменится в школах Казахстана с 1 сентября
Глава Минздрава напомнила, что глава государства в одном из своих поручений отметил необходимость повышения качества бесплатного школьного питания, которым сегодня обеспечивается 1,7 млн учащихся в стране. Он отметил, что "мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей, это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения".
"Именно поэтому реформа школьного питания стала одной из наших главных задач. Ее реализация даст мультипликативный эффект – прежде всего, в улучшении детского здоровья, учебных достижений и общего благополучия. Министерством здравоохранения совместно с министерством просвещения, профильными отечественными и международными экспертами, на основе научных данных и международных рекомендаций, разработан новый стандарт школьного питания. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года во всех образовательных организациях страны", – написала Акмарал Альназарова в четверг в Instagram.
По ее словам, в последние годы наблюдается рост случаев ожирения, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, кариеса и аллергий у детей. Во многом это, как отметила министр, связано с несбалансированным и нездоровым рационом.
Согласно экспертным оценкам, строгое соблюдение стандарта позволит:
- снизить уровень детского ожирения на 10-15%,
- случаев диабета II типа – на 10-20%,
- артериальной гипертензии – на 8-18%,
- других хронических заболеваний – на 5-15%,
- а также повысить концентрацию внимания и успеваемость детей.
"Одновременно с обновлением рациона мы усиливаем контроль за безопасностью питания и санитарным состоянием школьных столовых".Акмарал Альназарова
Она проинформировала, что вводятся новые подходы к государственному контролю:
- отказ от предварительного уведомления о проверках,
- внедрение системы регулярных мониторинговых визитов.
"Эти меры направлены на объективную оценку условий питания и своевременное устранение нарушений. Мы делаем этот шаг во имя здоровья наших детей и призываем всех участников системы образования к ответственному и добросовестному выполнению новых требований", – заключила Акмарал Альназарова.
7 марта 2025 года стало известно, что Минздрав Казахстана обновил стандарты питания в организациях здравоохранения и образования.