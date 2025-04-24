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Общество

Новый стандарт питания: что изменится в школах Казахстана с 1 сентября

Новый стандарт питания: что изменится в школах Казахстана с 1 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 10:26 Фото: Instagram/healthcare.gov.kz, Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сегодня, 24 апреля 2025 года, высказалась о новом стандарте школьного питания, сообщает Zakon.kz.

Глава Минздрава напомнила, что глава государства в одном из своих поручений отметил необходимость повышения качества бесплатного школьного питания, которым сегодня обеспечивается 1,7 млн учащихся в стране. Он отметил, что "мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей, это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения".

"Именно поэтому реформа школьного питания стала одной из наших главных задач. Ее реализация даст мультипликативный эффект – прежде всего, в улучшении детского здоровья, учебных достижений и общего благополучия. Министерством здравоохранения совместно с министерством просвещения, профильными отечественными и международными экспертами, на основе научных данных и международных рекомендаций, разработан новый стандарт школьного питания. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года во всех образовательных организациях страны", – написала Акмарал Альназарова в четверг в Instagram.

По ее словам, в последние годы наблюдается рост случаев ожирения, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, кариеса и аллергий у детей. Во многом это, как отметила министр, связано с несбалансированным и нездоровым рационом.

Согласно экспертным оценкам, строгое соблюдение стандарта позволит:

  • снизить уровень детского ожирения на 10-15%,
  • случаев диабета II типа – на 10-20%,
  • артериальной гипертензии – на 8-18%,
  • других хронических заболеваний – на 5-15%,
  • а также повысить концентрацию внимания и успеваемость детей.
"Одновременно с обновлением рациона мы усиливаем контроль за безопасностью питания и санитарным состоянием школьных столовых".Акмарал Альназарова

Она проинформировала, что вводятся новые подходы к государственному контролю:

  • отказ от предварительного уведомления о проверках,
  • внедрение системы регулярных мониторинговых визитов.

"Эти меры направлены на объективную оценку условий питания и своевременное устранение нарушений. Мы делаем этот шаг во имя здоровья наших детей и призываем всех участников системы образования к ответственному и добросовестному выполнению новых требований", – заключила Акмарал Альназарова.

7 марта 2025 года стало известно, что Минздрав Казахстана обновил стандарты питания в организациях здравоохранения и образования.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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