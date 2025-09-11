Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова и министр просвещения РК Гани Бейсембаев 11 сентября ознакомились с внедрением нового стандарта школьного питания и развитием стоматологических кабинетов в школах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Минздрава, в четверг главы ведомств посетили гимназию №87 имени Абая Кунанбаева и школу №99 в Астане, где осмотрели организацию питания и продегустировали блюда, приготовленные по новым стандартам.

Согласно документу, вступившему в силу 1 сентября 2025 года, впервые введены ограничения по содержанию соли (снижение до пяти раз) и сахара (до 3,6 раза) для снижения рисков ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В меню также предусмотрено питание для детей с пищевой аллергией и непереносимостью глютена, расширено использование рыбы, кисломолочных продуктов, овощей, фруктов и злаков.

Еще одним направлением развития школьной медицины стало открытие стоматологических кабинетов в рамках программы "Болашаққа сау тіспен". По данным Минздрава, в 2025 году открыто около 150 таких кабинетов, до конца года их число превысит 240, а к 2028 году будет создано свыше 1 тыс. кабинетов.

Фото: Минздрав РК

"Теперь в рационе детей больше свежих и полезных продуктов. В этом году школьники могут бесплатно получить профилактическую стоматологическую помощь. Все эти меры направлены на укрепление здоровья подрастающего поколения", – подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Главы двух ведомств договорились расширять сотрудничество в области школьной медицины, питания и создания безопасной образовательной среды.

