#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.2
629.64
6.34
Общество

Альназарова и Бейсембаев лично проверили, как питаются школьники по новому стандарту

Акмарал Альназарова, Гани Бейсембаев, школа, стловая, питание , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 19:00 Фото: Минздрав РК
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова и министр просвещения РК Гани Бейсембаев 11 сентября ознакомились с внедрением нового стандарта школьного питания и развитием стоматологических кабинетов в школах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба Минздрава, в четверг главы ведомств посетили гимназию №87 имени Абая Кунанбаева и школу №99 в Астане, где осмотрели организацию питания и продегустировали блюда, приготовленные по новым стандартам.

Согласно документу, вступившему в силу 1 сентября 2025 года, впервые введены ограничения по содержанию соли (снижение до пяти раз) и сахара (до 3,6 раза) для снижения рисков ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. В меню также предусмотрено питание для детей с пищевой аллергией и непереносимостью глютена, расширено использование рыбы, кисломолочных продуктов, овощей, фруктов и злаков.

Еще одним направлением развития школьной медицины стало открытие стоматологических кабинетов в рамках программы "Болашаққа сау тіспен". По данным Минздрава, в 2025 году открыто около 150 таких кабинетов, до конца года их число превысит 240, а к 2028 году будет создано свыше 1 тыс. кабинетов.

Фото: Минздрав РК

"Теперь в рационе детей больше свежих и полезных продуктов. В этом году школьники могут бесплатно получить профилактическую стоматологическую помощь. Все эти меры направлены на укрепление здоровья подрастающего поколения", – подчеркнула министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Главы двух ведомств договорились расширять сотрудничество в области школьной медицины, питания и создания безопасной образовательной среды.

Ранее сообщалось, что школьникам изменят расписание уроков в Астане. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В МНЭ назвали курс доллара при пессимистическом сценарии
Общество
18:40, Сегодня
В МНЭ назвали курс доллара при пессимистическом сценарии
Судья показал язык: сколько времени есть у Абинура Карабаева, чтобы обжаловать решение комиссии
Общество
18:08, Сегодня
Судья показал язык: сколько времени есть у Абинура Карабаева, чтобы обжаловать решение комиссии
В Павлодарской области значительно увеличится генерация электроэнергии
Общество
17:55, Сегодня
В Павлодарской области значительно увеличится генерация электроэнергии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: