Подозревается в интиме со школьницей: Минпросвещения сделало заявление об "учителе"

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 20 мая 2025 года озвучил новые подробности резонансного дела о подозрении учителя в изнасиловании 14-летней школьницы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, эта ситуация "вопиющая и недопустимая". "Мы срочно реагировали. Вы знаете, у нас есть алгоритм по любому случаю, касающемуся защиты прав детей, безопасности детей. Работает Комитет по охране прав детей. Мы незамедлительно приняли соответствующие меры. Я хочу просто обратить внимание на то, что, как выяснилось, это не Алматы, а Алматинская область. И человек, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Поэтому на это тоже надо обратить внимание. Но это не снижает ответственности", – ответил Гани Бейсембаев. По словам министра, данная ситуация должна получить соответствующую правовую оценку, идет расследование. Ранее стало известно, что 33-летнего учителя домбры из города Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней ученицы в гостинице "У Розы" поселка Отеген-Батыр Алматинской области.

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