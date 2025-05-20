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Общество

Подозревается в интиме со школьницей: Минпросвещения сделало заявление об "учителе"

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 12:12 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 20 мая 2025 года озвучил новые подробности резонансного дела о подозрении учителя в изнасиловании 14-летней школьницы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, эта ситуация "вопиющая и недопустимая".

"Мы срочно реагировали. Вы знаете, у нас есть алгоритм по любому случаю, касающемуся защиты прав детей, безопасности детей. Работает Комитет по охране прав детей. Мы незамедлительно приняли соответствующие меры. Я хочу просто обратить внимание на то, что, как выяснилось, это не Алматы, а Алматинская область. И человек, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Поэтому на это тоже надо обратить внимание. Но это не снижает ответственности", – ответил Гани Бейсембаев.

По словам министра, данная ситуация должна получить соответствующую правовую оценку, идет расследование.

Ранее стало известно, что 33-летнего учителя домбры из города Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней ученицы в гостинице "У Розы" поселка Отеген-Батыр Алматинской области.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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