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Происшествия

Учитель из Алматы подозревается в интиме со школьницей

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 02:55 Фото: Zakon.kz
33-летнего учителя домбры из города Алматы подозревают в изнасиловании 14-летней ученицы в гостинице "У Розы" поселка Отеген-Батыр Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В администрации отеля журналистам "КТК" рассказали свою версию произошедшего. Так, ночью 14 мая в холл гостевого дома зашел мужчина, а за ним последовала девочка. Администратор уверяет, документов у школьницы не оказалось, но она все равно заселила пару в номер.

Со слов владелицы гостиницы Розы Нам, школьница якобы приехала добровольно. Вела себя спокойно и не просила о помощи.

Как выяснилось, школьница ушла из дома три дня назад и мать обратилась в полицию. Мужчина задержан. Правоохранители начали уголовное дело по статье "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

"Сотрудники полиции установили, задержали и доставили в районное подразделение подозреваемого. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам указанных работ будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства", – прокомментировала официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова.

Учителю музыки грозит до пяти лет тюрьмы с пожизненным правом занимать определенные должности. Правоохранителям предстоит выяснить, действительно педагог заставил девочку вступить с ним в интимную связь или школьница добровольно приехала с мужчиной в гостиницу.

В Караганде подросток заявила, что ее изнасиловал отчим, но позже отказалась от показаний.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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