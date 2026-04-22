Подушевое финансирование детских творческих кружков: внесены изменения

Приказом и.о. министра культуры и информации от 15 апреля 2026 года внесены изменения в Правила подушевого нормативного финансирования творческих кружков для детей и юношества, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что после одобрения оператором электронного отчета поставщиком выставляются электронные счета-фактуры и акт оказанных услуг, которые являются основанием для формирования электронного счета к оплате в цифровой системе уполномоченного органа в сфере цифровизации.

Отправка платежей посредством цифровой системы казначейства уполномоченного органа в области финансов оператором осуществляется:

поставщикам, своевременно предоставившим документы до 18 числа месяца, следующего за отчетным;

поставщикам, предоставившим документы позже установленного срока, до 30 числа следующего за отчетным периодом;

поставщикам, предоставившим документы своевременно, но возвращенные оператором на доработку, в течение 30 календарных дней после устранения несоответствий.

Указывается, что цифровая система, осуществляющая задачи финансирования государственного заказа, интегрируется с цифровой системой казначейства уполномоченного органа в области финансов для осуществления задач выставления электронных счетов-фактур, их согласования, подписания и отмены между оператором и поставщиком.

Приказ вводится в действие c 12 июля 2026 года.