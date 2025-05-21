В Шымкенте поставщики детских кружков возмутились изменениям в программе

В третьем мегаполисе страны поставщики услуг программы подушевого финансирования детских кружков возмущены очередным нововведением, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Хабар", в рамках пилотного проекта власти решили пересмотреть условия. По словам предпринимателей, им грозит снижение тарифов и одновременно – ужесточение требований, что может привести к закрытию многих кружков. В акимате же призывают не торопиться с выводами.

Так со слов чиновников, цель пилотного проекта – не сократить количество кружков, а навести порядок, и создать единый учет. Власти подчеркивают – занятия должны проходить в безопасных условиях. Известны случаи, когда кружки работали даже в подвалах. Сейчас обсуждается и вопрос о тарифах.

20 мая 2025 года на заседании правительства вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что летом школьники смогут бесплатно посетить музеи и театры.