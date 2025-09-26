#АЭС в Казахстане
Общество

Долгожители Шымкента получат денежную помощь

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 05:50 Фото: Zakon.kz
Пенсионеры третьего мегаполиса страны получат единовременную финансовую помощь, сообщает Zakon.kz.

Помощь предусмотрена в рамках предстоящего дня пожилых людей, передает телеканал OTYRAR. Однако ее получат пенсионеры, которые старше 70 лет.

Сумма денежной помощи составит три месячных расчетных показателя. Это около 12 тыс. тенге. Об этом 25 сентября на пресс-конференции в городском пресс-центре рассказал заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

При этом, по его словам, это не единственная мера поддержки, приуроченная к празднику.

Известно, что в Шымкенте проживает более 99 тыс. пенсионеров, среди них – ветераны великой Отечественной войны и 1482 труженика тыла. Ежегодно около семи тыс. пенсионеров получают бесплатные путевки в санатории, которые предоставляют городские власти.

Ранее Шымкент присоединился ко Всемирному дню чистоты.

Фото Алия Абди
Алия Абди
