91 гражданин привлечен к ответственности за нарушение миграционного законодательства в Павлодарской области. Об этом 21 мая 2025 года рассказали в областном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

На территории Павлодарской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант", которое продлится до пятницы, 23 мая. Его основная цель – усиление мер по профилактике правонарушений, предупреждение и пресечение нелегальной миграции, выявление нарушений иностранцами правил пребывания, а также фактов незаконного использования иностранной рабочей силы.

"По итогам первого дня мероприятия сотрудниками полиции региона выявлен и привлечен к административной ответственности 91 гражданин. Из них 65 – иностранные граждане, нарушившие правила пребывания в Республике Казахстан, и 26 – граждане страны. По решению суда восемь иностранных граждан выдворены за пределы Казахстана". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Также в полиции региона сообщили, что пресечено семь фактов незаконного использования иностранной рабочей силы.

"Во всех случаях работодатели, привлекшие иностранных граждан с нарушениями, понесли ответственность. Так, в Экибастузе сотрудники полиции выявили факт незаконной трудовой деятельности трех иностранных граждан в пекарне, расположенной на ул. Абая. Материалы дела направлены в суд для принятия процессуального решения". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как заверили в областной полиции, работа по предупреждению и выявлению нарушений миграционного законодательства продолжается.

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