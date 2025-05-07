Важное объявление для казахстанцев, находящихся в Америке, сделало посольство РК в США

Посольство Казахстана в Соединенных Штатах Америки сегодня, 7 мая 2025 года, обратилось к соотечественникам, которые находятся в США, сообщает Zakon.kz.

Диппредставительство обратило внимание казахстанцев на то, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) запустило новую программу, предоставляющую возможность иностранным гражданам, находящимся на территории страны с нарушением иммиграционного законодательства, добровольно покинуть США.

"В рамках данной программы тем, кто примет решение вернуться на родину добровольно, будут оплачены расходы на обратный авиабилет, а также предусмотрена единовременная финансовая помощь в размере 1000 долларов после возвращения". Посольство РК в США

Для подачи заявки находящимся в США гражданам РК "необходимо воспользоваться мобильным приложением CBP Home".

"Добровольный выезд – самый безопасный, упорядоченный и экономичный способ избежать ареста и других серьезных последствий", – отметила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Посольство РК в США "призывает граждан, которые по различным причинам оказались на территории США без законного иммиграционного статуса, внимательно рассмотреть возможность участия в данной программе".

"Это может стать важным шагом к законному урегулированию текущей ситуации и сохранению права на въезд в США в будущем", – заключили в диппредставительстве.

О том, что администрация президента США Дональда Трампа начнет выплачивать нелегальным мигрантам, покинувшим страну по собственной инициативе, по 1000 долларов, стало известно 6 мая 2025 года.