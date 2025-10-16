Забывчивого россиянина выдворили из Казахстана

Гражданина России выдворили из Казахстана за нарушение миграционного режима. Об этом рассказали Zakon.kz 16 октября 2025 года в пресс-службе суда области Улытау.

Известно, что мужчина въехал на территорию Казахстана 21 сентября 2024 года. Он получил разрешение на работу и временное проживание до 20 июня 2025 года.

Однако после истечения указанного срока иностранец не покинул страну и незаконно пребывал на ее территории более трех месяцев.

"В судебном заседании россиянин признал вину, пояснив, что нарушение допустил по невнимательности, так как был занят работой". Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Жезказгана

Смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельств суд не установил.

В итоге суд квалифицировал действия гражданина по части 4 статьи 517 КоАП.

Учитывая длительный срок незаконного пребывания, мужчине назначили административное взыскание в виде выдворения за пределы Казахстана.

2 октября 2025 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха озвучивал статистику по внешней миграции в Казахстане. По его словам, с начала года из страны выдворены 10 138 иностранных граждан.