#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
539.56
627.35
6.84
События

Забывчивого россиянина выдворили из Казахстана

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 13:41 Фото: pixabay
Гражданина России выдворили из Казахстана за нарушение миграционного режима. Об этом рассказали Zakon.kz 16 октября 2025 года в пресс-службе суда области Улытау.

Известно, что мужчина въехал на территорию Казахстана 21 сентября 2024 года. Он получил разрешение на работу и временное проживание до 20 июня 2025 года.

Однако после истечения указанного срока иностранец не покинул страну и незаконно пребывал на ее территории более трех месяцев.

"В судебном заседании россиянин признал вину, пояснив, что нарушение допустил по невнимательности, так как был занят работой".Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Жезказгана

Смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельств суд не установил.

В итоге суд квалифицировал действия гражданина по части 4 статьи 517 КоАП.

Учитывая длительный срок незаконного пребывания, мужчине назначили административное взыскание в виде выдворения за пределы Казахстана.

2 октября 2025 года заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха озвучивал статистику по внешней миграции в Казахстане. По его словам, с начала года из страны выдворены 10 138 иностранных граждан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Заторы на границе с Китаем: в КТЖ ответили на жалобы экспортеров зерна
14:32, Сегодня
Заторы на границе с Китаем: в КТЖ ответили на жалобы экспортеров зерна
Восемь иностранных граждан выдворены за пределы Казахстана
10:46, 21 мая 2025
Восемь иностранных граждан выдворены за пределы Казахстана
Из Казахстана выдворили 4 граждан Шри-Ланки
19:23, 12 ноября 2022
Из Казахстана выдворили 4 граждан Шри-Ланки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: