Жара и резкое похолодание ожидаются в Казахстане с 22 по 24 мая

В Казахстане в ближайшие три дня – с 22 по 24 мая 2025 года – ожидается жара, после которой прогнозируется резкое похолодание. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, циклон и связанные с ним фронтальные разделы еще будут оказывать свое влияние на большую часть Казахстана, сохраняя дожди, грозы и высокую температуру воздуха.

"Однако уже 24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон. Несмотря на то, что дожди еще сохранятся, антициклон обусловит существенное понижение температуры воздуха, которое в особенности почувствуют жители северных регионов – в ночные часы столбики термометров опустятся до +3+8°С тепла, а в дневные – до +10+15°С тепла". РГП "Казгидромет"

Отметим, что на 21 мая 2025 года в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.