Резкое похолодание накроет Казахстан 2-4 сентября

В Казахстане в предстоящие три дня ожидается резкое похолодание. Об этом говорится в прогнозе погоды на 2, 3 и 4 сентября 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

По данным метеорологов, на погоду Казахстана оказывает свое влияние антициклон, подпитанный холодными воздушными массами из районов Новой Земли. "Он принесет понижение температуры воздуха на большей части Казахстана. На северо-западе, севере, в центре и востоке страны в ночные часы столбики термометров опустятся до +2+8°С, на поверхности почвы заморозки до -2°С. И даже жители юго-восточных регионов днем ощутят спад жары до +20+28°С. Только запад, юго-запад страны в начале периода будет находиться под влиянием теплых воздушных масс из районов Ирана, где еще сохраняется сильная жара +32+40°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2025 года. Из него следует, что в Казахстане в первый месяц осени ожидаются заморозки, мокрый снег и сильная жара, которая достигнет отметки +40°С.

