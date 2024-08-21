Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане
Фото: freepik
В РГП "Казгидромет" с корреспондентом Zakon.kz поделились прогнозом погоды по республике на ближайшие трое суток – с 22 по 24 августа 2024 года.
Синоптики заявили о приближении осени.
"Активный циклон, смещаясь через север Казахстана, вызовет дожди, в отдельных районах – сильные дожди, усиление ветра и возможное выпадение града. В тыл циклону уже 23 августа начнет смещаться антициклон. Подпитываемый холодными воздушными массами, он вызовет не только прекращение осадков, но и понижение температуры воздуха даже в южных регионах до +23+28°С".РГП "Казгидромет"
О том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.
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