Осень близко: резкое похолодание ожидается в Казахстане

Фото: freepik

В РГП "Казгидромет" с корреспондентом Zakon.kz поделились прогнозом погоды по республике на ближайшие трое суток – с 22 по 24 августа 2024 года.

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