В Астане появится завод по выпуску уникального оборудования для трансплантологии

Общественный фонд Heart Center Foundation 21 мая 2025 года начал строительство завода по производству уникального медицинского оборудования ALEM (Astana Life Ex-situ Machine), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Директор общественного фонда Heart Center Foundation Мурат Зауыров сообщил, что якорным проектом нового завода станет устройство ALEM – инновационный аппарат для длительного хранения и транспортировки донорских органов. Эта уникальная разработка казахстанских инженеров и врачей призвана решить одну из главных проблем современной трансплантологии – ограниченное время сохранения жизнеспособности донорских органов

Фото: ОФ "Heart Center Foundation"

По предварительным расчетам, производственная мощность составит от 15 до 20 единиц оборудования в год.

"Мы уже получили международный патент на само устройство и его отдельные компоненты. В дальнейшем планируем выйти на рынок стран СНГ и Центральной Азии. Название ALEM выбрано не случайно – проект задуман как международный", – рассказал Мурат Зауыров.

В рамках проекта также будет запущено производство сопутствующих медицинских изделий: пластиковых контейнеров для биоматериалов, вакутейнеров, дренажных банок.

По словам Мурат Зауыров, завод сможет выпускать до 10 миллионов единиц расходных материалов в год. Производственные мощности и энергетическая инфраструктура уже заложены с расчетом на дальнейшую модернизацию и расширение.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Особое внимание уделено экономическому эффекту. По словам спикера, одно из ключевых преимуществ локального производства – снижение стоимости оборудования и расходных материалов за счет отсутствия импортных пошлин, логистики и НДС.

"Аналог устройства ALEM за рубежом стоит порядка 300 тысяч долларов. Мы рассчитываем, что казахстанская модель будет в 5-6 раз дешевле. Расходный материал, который сейчас закупается за 25 миллионов тенге, в нашем производстве будет стоить около 3,6 миллиона", – отметил Мурат Зауыров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Учредитель общественного фонда Heart Center Foundation Юрий Пя назвал строительство завода по производству оборудования для трансплантации органов настоящим прорывом в медицине не только Казахстана, но и всего региона. Речь идет и о самой разработке устройства ALEM – аппарата, который позволяет сохранять донорские органы в рабочем состоянии более 24 часов, тогда как существующие аналоги обеспечивают сохранность только до 4 часов.

"Это не просто охлаждающий контейнер – устройство создает условия, приближенные к естественным, при которых орган продолжает "жить" вне тела. Это дает дополнительное время не только на транспортировку, но и на подготовку, экспертизу, юридические процедуры. Более того, в перспективе можно будет вмешиваться в генетическую структуру органа еще до пересадки", – пояснил Юрий Пя.

По его словам, установка такого оборудования в Казахстане позволит одновременно решить ряд важнейших задач. В частности, откроется возможность использовать донорские органы из отдаленных регионов страны – таких как Восточный Казахстан или южные области, откуда ранее невозможно было доставить органы в течение критических четырех часов.

Кроме того, проект создает предпосылки для объединения клиник Центральной Азии в единую систему трансплантологии, а также позволит обеспечить медицинские учреждения современным оборудованием и расходными материалами без зависимости от зарубежных поставок.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Аппарат ALEM и все расходные материалы к нему будут производиться на одном заводе в Астане. Это исключает долгие сроки ожидания и логистические издержки.

"Когда мы раньше заказывали расходники из США, их доставка занимала более двух месяцев. Теперь же речь идет о нескольких часах – это принципиальное отличие", – отметил Юрий Пя.

Под руководством Юрия Пя с 2012 года всего проведено 100 операций по трансплантации сердца. Однако этого объема недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всего населения страны. Строительство нового завода станет важным шагом в решении этой системной проблемы и позволит расширить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи. Как отметил Юрий Пя, путь к реализации проекта был непростым – от идеи до ее воплощения прошло десять лет.

Корпорация "Казахмыс" стала стратегическим партнером фонда, обеспечив 100% финансирование строительства завода. Стоимость проекта – 4 млрд тенге.

"Это глобальный проект не только для медицинского сектора, но и для всей страны. Он действительно очень важен, и корпорация "Казахмыс" как социально ориентированная компания гордится тем, что принимает в нем участие. Это не просто очередная инициатива – это реальный вклад в жизнь сотен, а возможно, и тысяч людей. Мы искренне рады быть частью такого значимого и нужного дела", – рассказал официальный представитель "Казахмыса" Арман Тлеукенов.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию завода запланировано на июнь 2026 года.