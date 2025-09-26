Работников газоблочного завода наградили в Астане

Члены Ассамблеи народа Казахстана посетили работников завода по производству газоблочного кирпича UNITON, передает корреспондент Zakon.kz.

Среди представителей АНК были как депутаты столичного маслихата, так и члены Сената Парламента. Высоким гостям продемонстрировали производственные процессы на предприятии и поделились своими достижениями.

Фото: АНК города Астаны

В свою очередь представители АНК поздравили передовых сотрудников с наступающим Днем труда и наградили их благодарственными письмами.

Депутат Сената Геннадий Шиповских напомнил, что и сам является представителем рабочей профессии - именно так начинался его трудовой путь.

"В далеком 2010 году моей первой работой стало средство подвижного состава при локомотивно-ремонтном депо. Работал в топливном цеху, принимал также участие в средних и больших ремонтах. Был помощником машиниста. Поэтому тематика рабочих профессий мне очень близка. Даже в стенах Парламента я всегда радею и стараюсь поддерживать всех наших рабочих хоть на законодательном уровне, хоть в рамках общественной тематики. Все рабочие для меня – близкие люди. Потому что мои руки тоже начинали с мазута, с солярки, с самых обыкновенных вещей. Можно сказать, я являюсь омбудсменом рабочего класса", - подчеркнул сенатор.

И.о. председателя маслихата города Астаны Аскар Смагулов отметил, что на протяжении всего года по городу проходят различные мероприятия в рамках Года рабочих профессий.

"Мы тоже не остались в стороне – в свое время мы объехали все крупные предприятия, находящиеся в индустриальной зоне. Также мы объехали наши многие колледжи, которые нам готовят специалистов для работы на этих предприятиях. Посмотрели их проблемы, сделали корректировку бюджета, заложили деньги для оснащения и ремонта этих учебных заведений. Я хотел бы поздравить ваш коллектив с праздником, пожелать вам всем крепкого здоровья в преддверии праздника – Дня труда. Хороших показателей вам, крепкого здоровья, благополучия, достойных заработков, чтобы каждый год этот праздник отмечался", - поздравил депутат.

Депутат Сената Асем Рахметова назвала неизбежной, неизменной и незаменимой роль человеческого труда в любых процессах.

"Мы должны показывать значимость рабочих профессий. Мы должны показывать, какие современные заводы у нас строятся. Раньше молодежь не хотела идти туда, думала, что это предприятия, где люди должны были вручную таскать кирпичи, песок, цемент. Сегодня мы видим предприятие, которое автоматизировано на 85%. Поэтому я хочу поблагодарить руководство завода за такую организацию работы. Хотелось бы поблагодарить вас за любовь к своему делу. Вы сегодня строите фундамент не только домов. Я думаю, что вы строите фундамент нашего государства", – заключила парламентарий.

Фото: АНК города Астаны

Она пожелала, чтобы дома, возводимые из кирпичей, производимых на этом заводе, были теплыми и надежными.

Также сообщается, что на базе завода будет открыта Трудовая ассамблея - таким образом планируется напомнить о 30-летии Ассамблеи народа Казахстана.

