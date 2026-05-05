Отдых с огоньком: в каких местах можно пожарить шашлык и не получить штраф

В Казахстане начался период шашлыков. На майские праздники многие ездят на природу с диким желанием вкусно поесть с костра. В это время возрастает количество пожаров из-за разведения огня в неположенных местах. Где можно жарить мясо и как не проштрафиться на пикнике, разбирался Zakon.kz.

Словосочетание "майские праздники" у многих ассоциируется с пикниками, ароматным дымом и сочным шашлыком. Для большинства казахстанцев это не обычное блюдо, а целый культ. Но не стоит забывать, что одно неловкое движение с мангалом может обернуться выжженным полем и охапкой проблем с законом. Перед тем как побаловать себя и близких гастрономическими изысками, надо запомнить несколько правил, чтобы провести отдых в тишине, а не с пожарными сиренами.

Разведение огня в жилых массивах

Спасатели руководствуются приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21 февраля 2022 года №55 "Об утверждении Правил пожарной безопасности". В нем МЧС усилило контроль и подробно расписало требования.

Если их соблюдать, то разведение открытого огня будь то для приготовления еды или сжигания веток на территории частного дома или дачи – задачка со звездочкой. Ведь от пламени до любого строения должно быть не менее 50 метров!

"Территории населенных пунктов, организаций, независимо от вида деятельности и форм собственности, в пределах противопожарных разрывов своевременно очищаются от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, пуха, горючих материалов. Разведение костров, сжигание отходов и тары осуществляются на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах производится под контролем обслуживающего персонала", – написано в пункте 59 Правил.

Сжигать мусор, сухие листья, траву и старый хлам в жару и при ветре категорически запрещено, указано в 174 пункте.

Да и для жарки шашлыка в целом разводить костры можно, только когда погода благоволит. А это означает, что для большинства дачников и жителей частного сектора единственный легальный вариант приготовить мясо на огне – использовать мангал, гриль или барбекю. Правда, с ними тоже есть нюансы.

Обустроить на участке место для мангала – отличная идея. Но чтобы ваша полевая кухня никому не навредила и не создала проблем с законом, надо подойти к делу с умом и рулеткой. Вспомнив поговорку "семь раз отмерь, один отрежь", отдыхающие обязаны рассчитать расстояние. Оно должно составлять хотя бы 10 метров от любых зданий и сооружений, включая хозпостройки (сараи), до края мангала, гриля, барбекю и иных специальных приспособлений для тлеющего угля. Кроме того, пункт 180 требует держать в зоне для приготовления пищи огнетушитель массой не менее двух килограммов или емкость с водой не меньше десяти литров.

Согласно пункту 181, не допускается установка специальных приспособлений для размещения горящего угля:

в местах с сухой растительностью;

под кронами деревьев;

под навесами, выполненными из горючих материалов;

в помещениях жилого здания, а также на балконах и лоджиях;

в хозяйственных постройках, гаражах, чердаках, на плоских кровлях.

Правила не детализируют конструкцию самой зоны для шашлыка на даче, сделанной своими руками, но специалисты советуют выбирать устойчивые, негорючие материалы для основания и фиксации ножек (например, плитку, брусчатку, бетон, гравий). Прежде чем разжигать, необходимо убедиться, что сам мангал стоит крепко и не шатается.

"Разведение костров осуществляется на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее четырех метров при наличии первичных средств пожаротушения (ранцевые лесные опрыскиватели, хлопушки, штыковые лопаты, емкости с водой)", – подчеркнули в МЧС РК.

Каждый здравомыслящий отдыхающий и без подсказок понимает, что нельзя оставлять горящий уголь без присмотра. По окончании кулинарного процесса следует залить очаг водой до полного прекращения тления.

За разведение огня в неположенных местах в Казахстане предусмотрен штраф по статье 410 КоАП РК ("Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности") в размере 5 МРП (21 625 тенге) или предупреждение – на усмотрение инспектора.

"На должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации налагается штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге), на субъекты среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (216 250 тенге), на субъекты крупного предпринимательства – в размере 150 МРП (648 750 тенге)", – добавили в МЧС.

В засушливые периоды местные исполнительные органы (акиматы) вправе вводить "особый противопожарный режим". Тогда могут запретить любое использование огня, даже если погода кажется благоприятной. В это время патрулируют активнее, и предупреждением уже не обойдется, наказание ударит по карману. При повторном нарушении сумма штрафа удваивается – до 10 МРП (43 250 тенге).

Разведение огня в лесу

Лес – особая экосистема, целый комплекс живых организмов и ценных растений, которые фактически являются "легкими страны". Поэтому приказом министра экологии и природных ресурсов в Казахстане утверждены именно Правила пожарной безопасности в лесах.

"В пожароопасный сезон на территории лесного фонда не допускается разводить костры в хвойных молодняках, старых гарях, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), лесосеках с наличием порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, а также установка мангалов, очагов для приготовления пищи вне специально установленных и оборудованных мест", – отмечено в подпункте 1 пункта 17.

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах еще выше: штраф в размере 10 МРП на физлиц, а на особо охраняемых природных территориях – 100 МРП, согласно статье 367 КоАП.

К слову, в окрестностях Алматы почти все места в горной местности относятся к ООПТ. Это означает, что за шашлыки отдыхающим грозит как раз таки максимальный штраф – 432 500 тенге в 2026 году.

Есть ли разница между обычным мангалом, газовыми плитками и электронагревательными приборами?

Примечательно, что в правилах речь идет именно об огне. Сейчас же есть возможность использовать для приготовления шашлыков, барбекю и кебабов электрические и газовые инструменты. Так, например, электрогриль, работающий от автомобильного аккумулятора, не использует открытый огонь и не выдает пламя, поэтому под запрет не подпадает. А вот газовая плитка, поскольку выпускает "горящие светящиеся газы высокой температуры" и может воспламенить другие предметы, приравнивается к мангалу.

Правильно выбранное и подготовленное место для шашлыка – залог спокойного отдыха. Специалисты призывают не полагаться на народное "авось", так как стихия шуток не прощает.