Жителей Усть-Каменогорска штрафуют за разведение костров и использование мангалов

Казахстанцев стали чаще привлекать к ответственности за разведение костров и сжигание мусора в неположенных местах. Под раздачу попали любители шашлыков на природе и дачники, которые уничтожают мусор, сообщает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, в ДЧС ВКО сообщили, что только за прошедшие выходные зарегистрировали более 60 случаев возгораний травы на общей площади 169 гектаров. В ведомстве отметили, что основной причиной таких происшествий становится нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем.

Часто сухостой горит именно в дачных массивах или возле них. Поэтому с наступлением дачного сезона чеэсники ведут мониторинг с воздуха, используя дроны. Если беспилотник зафиксирует, что дачники сжигают траву или мусор не по правилам, участники рейда направляются к ним, чтобы разъяснить, как правильно разжигать костры, чтобы случайно не устроить возгорание.

Пожарные напоминают, что в благоприятных погодных условиях возможно разведение костров и сжигание отходов на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений, в специально отведенных для этих целей местах и под постоянным контролем.

Строго запрещено устанавливать мангалы, барбекю и грили в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов. Также под запретом оставление непотухших кострищ на дачных участках и в рекреационных зонах на природе.

Ранее кадры спасения ребенка из горящего дома в Усть-Каменогорске показали в МЧС.