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Общество

Птицу в нефти сняли на видео в Мангистау

Птица, нефть, небо, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 05:40 Фото: Lada.kz
21 мая в Сети появилось видео, на котором запечатлена птица, испачканная нефтью. Птицу сняли на видео на территории одного из нефтяных месторождений в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в социальных сетях сообщается, что один из работников пытался очистить птицу от нефти с помощью тряпки.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, просмотрев видео, сообщил, что птица напоминает большую выпь или желтую цаплю.

"Из-за загрязнения мазутом или нефтью точно определить вид затруднительно", – ответил Адильбек Козыбаков.

Журналисты ожидают комментарий от Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Ранее поразительно огромную змею заметили в степях Мангистау.

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Аксинья Титова
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