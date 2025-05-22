Птицу в нефти сняли на видео в Мангистау
Фото: Lada.kz
21 мая в Сети появилось видео, на котором запечатлена птица, испачканная нефтью. Птицу сняли на видео на территории одного из нефтяных месторождений в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.
По информации Lada.kz, в социальных сетях сообщается, что один из работников пытался очистить птицу от нефти с помощью тряпки.
Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков, просмотрев видео, сообщил, что птица напоминает большую выпь или желтую цаплю.
"Из-за загрязнения мазутом или нефтью точно определить вид затруднительно", – ответил Адильбек Козыбаков.
Журналисты ожидают комментарий от Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
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