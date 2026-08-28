Толпа подростков избила девочку в Мангистау и сняла все на видео

В Сети появилось видео с избиением несовершеннолетней девочки в Мангистау. Полиция нашла виновников, сообщает Zakon.kz.

По данным Lada.kz, всех участников конфликта установили и доставили в отдел полиции вместе с родителями.

"Обстоятельства произошедшего тщательно изучены, собраны необходимые материалы и объяснения. Родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей", – сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области.

В полиции подчеркнули, что материалы дела направлены в суд и в Комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Подростков поставили на профилактический учет. В полиции отметили, что работа с ними и их семьями будет продолжена.

На кадрах, которые распространились в социальных сетях, видно, как девочка становится на колени, после чего несколько участников конфликта начинают ее избивать.

Другой случай жестокости шокировал жителей Петропавловска, там между двумя парнями и несовершеннолетним посетителем произошел спор. Конфликт обернулся дракой, в результате чего двое пострадавших получили ножевые ранения. Информация об этом распространилась в социальных сетях.

А 28 августа 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что необходимо создать благоприятные условия для комфортной и безопасной среды для подрастающего поколения. Он поддержал инициативу о запрете детям до 16 лет регистрации в соцсетях.