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Общество

Антитеррористические учения пройдут в депо метро Алматы

Учения, город, небо, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 07:24 Фото: pexels
22 мая на территории депо метрополитена Алматы, расположенного по адресу: улица Белорусская, 15, с 09:00 до 17:00 часов пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

По информации АГОШ по борьбе с терроризмом, ограничение передвижения составов метрополитена на время проведения мероприятия не предусмотрено.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.

"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации", – говорится в сообщении.

В АГОШ напомнили, что согласно ст.443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

Ранее казахстанцев призвали не поддаваться панике и слухам 22 мая.

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Аксинья Титова
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