Антитеррористические учения пройдут в депо метро Алматы
Фото: pexels
22 мая на территории депо метрополитена Алматы, расположенного по адресу: улица Белорусская, 15, с 09:00 до 17:00 часов пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
По информации АГОШ по борьбе с терроризмом, ограничение передвижения составов метрополитена на время проведения мероприятия не предусмотрено.
Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.
"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации", – говорится в сообщении.
В АГОШ напомнили, что согласно ст.443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.
Ранее казахстанцев призвали не поддаваться панике и слухам 22 мая.
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