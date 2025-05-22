Антитеррористические учения пройдут в депо метро Алматы

22 мая на территории депо метрополитена Алматы, расположенного по адресу: улица Белорусская, 15, с 09:00 до 17:00 часов пройдут плановые антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

По информации АГОШ по борьбе с терроризмом, ограничение передвижения составов метрополитена на время проведения мероприятия не предусмотрено.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.

"Просим соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов. Также следует руководствоваться официальными источниками информации и не допускать распространения ложной информации", – говорится в сообщении.

В АГОШ напомнили, что согласно ст.443 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

Ранее казахстанцев призвали не поддаваться панике и слухам 22 мая.

