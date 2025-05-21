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Общество

Казахстанцев призвали не поддаваться панике и слухам 22 мая: в МЧС назвали причину

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 10:09 Фото: pexels
22 по 23 мая 2025 года во всех регионах страны пройдет Республиканское командно-штабное учение "Өрт-2025". Об этом сегодня рассказали в Комитете противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Павлодарской области.

"Для отработки реагирования на тушение природных пожаров на трансграничной территории будут задействованы силы и средства МЧС России. В целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу "Внимание всем!" 22 мая в 09:00 по всей стране будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен. В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам", – проинформировали в комитете, обращаясь к казахстанцам.

Цель учения – повышение уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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