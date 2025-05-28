#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.16
580.94
6.39
Общество

Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 19:23 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал, какое наказание ждет операторов сотовой связи за "помощь" в отмывании денег, полученных преступным путем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

По его словам, подозрительными станут пополнения баланса от разных людей на постоянной основе. 

"Нас интересуют не просто пополнения, а необычные, аномальные пополнения. Если вы знаете, за счет якобы пополнения баланса люди переводят деньги, так как их можно снимать через терминал, и это может быть использовано при отмывании денег", – пояснил спикер. 

27 мая депутат Мурат Ергешбаев рассказал, какие операции могут расцениваться как "подозрительная деятельность".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Это мракобесие, которому нет оправдания: спикер Мажилиса о краже невест
Общество
19:40, Сегодня
Это мракобесие, которому нет оправдания: спикер Мажилиса о краже невест
Депутат о легализации тонировки автомобилей: Может поступить в бюджет более 50 млрд тенге
Общество
18:32, Сегодня
Депутат о легализации тонировки автомобилей: Может поступить в бюджет более 50 млрд тенге
Названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки
Общество
17:55, Сегодня
Названы регионы Казахстана, в которых 29 мая ожидаются заморозки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: