Якобы пополняют баланс: АФМ начнет проверять операторов сотовой связи

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса 28 мая 2025 года рассказал, какое наказание ждет операторов сотовой связи за "помощь" в отмывании денег, полученных преступным путем, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма вносится проектом закона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон депутаты мажилиса одобрили сегодня в первом чтении. Документом в перечень субъектов финансового мониторинга включаются операторы сотовой связи.

Журналисты поинтересовались, какую информацию они должны будут передавать АФМ и что будет за отказ это сделать.

"За нарушение требований предусмотрена ответственность по ст. 214 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства Казахстана о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере от 20 МРП до 600 МРП, вплоть до лишения лицензии в зависимости от тяжести и последствий, которые имеют место", – сказал в ответ Женис Елемесов.

По его словам, подозрительными станут пополнения баланса от разных людей на постоянной основе.

"Нас интересуют не просто пополнения, а необычные, аномальные пополнения. Если вы знаете, за счет якобы пополнения баланса люди переводят деньги, так как их можно снимать через терминал, и это может быть использовано при отмывании денег", – пояснил спикер.

27 мая депутат Мурат Ергешбаев рассказал, какие операции могут расцениваться как "подозрительная деятельность".

