В Казахстане мобильные операторы сообщили о новом повышении цен

Казахстанцев ждет очередное повышение цен на услуги связи. Согласно официальным разъяснениям: "Это вынужденная мера", сообщает Zakon.kz.

Так, на сайте Altel специалисты заявляют, что изменение абонплаты – не самая приятная новость:

"Это вынужденная мера, обусловленная ростом затрат на развитие и модернизацию наших сетей, их обслуживание и ремонт. На стоимость тарифов также влияют внешние факторы, такие как инфляция".

Поэтому c 26 апреля поднимется ежемесячная абонентская плата по следующим тарифным планам:

"Бірге Архивный" – абонплата изменится с 5 990 тенге до 7 990 тенге/мес.

Unlim + – абонплата изменится с 6 490 тенге до 8 490 тенге/мес.

"Всё в одном" – абонплата изменится с 6 990 тенге до 7 990 тенге/мес.

"Всё в одном+" – абонплата изменится с 9 990 тенге до 11 990 тенге/мес.

"Бірге Плюс Архивный" – абонплата изменится с 8 990 тенге до 10 990 тенге/мес.

TURBO UNLIM – абонплата изменится с 9 990 тенге до 11 490 тенге/мес.

TURBO UNLIM_0619 – новая абонплата по тарифу – 11 490 тенге/мес.

UNLIM – абонплата изменится с 5 990 тенге до 8 990 тенге/мес.

NON STOP – абонплата изменится с 5 550 тенге до 6 500 тенге/мес.

NON STOP+ – абонплата изменится с 6 890 тенге до 7 990 тенге/мес.

Turbo 200_0619 – абонплата изменится с 6 490 тенге до 7 490 тенге/мес.

WEB Pro – новая абонплата по тарифу – 6 990 тенге/мес.

WEB Pro+ – абонплата изменится с 5 990 тенге до 6 990 тенге/мес.

Turbo 40 – абонплата изменится с 4 990 тенге до 5 990 тенге/мес.

Turbo 40_0619 – новая абонплата по тарифу – 5 990 тенге/мес.

WEB – абонплата изменится с 2 650 тенге до 5 500 тенге/мес.

ALTEL MBB – новая абонплата по тарифу – 5 500 тенге/мес.

WEB Super – новая абонплата по тарифу – 5 500 тенге/мес.

Также представители Activ подчеркнули, что подробную информацию об изменениях клиенты получат по SMS.

А пока с 21 апреля 2025 года изменится абонплата по архивным тарифам:

Фото: activ.kz

Что касается Kcell, то там тарифы обновят также с 21 апреля.

Фото: kcell.kz

Тем временем в Beeline обновления в тарифах были проведены уже с 15 февраля.

"С 15 февраля 2025 года в тарифных планах "Супер", "Социальный", "Разговорный", "FreeStyle 790 архив", "Промо за 990", "Всё за 2190 контракт", "Контракт Всё за 1590 год", "Контракт Всё за 2490 год", "Forte Mobile" и "Всё включено 2 Талдыкорган" изменится абонентская плата. Основное наполнение тарифа останется прежним. В качестве бонуса будут предоставлены дополнительные объемы услуг", – говорилось в официальном заявлении.

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