В Казахстане мобильные операторы сообщили о новом повышении цен
Так, на сайте Altel специалисты заявляют, что изменение абонплаты – не самая приятная новость:
"Это вынужденная мера, обусловленная ростом затрат на развитие и модернизацию наших сетей, их обслуживание и ремонт. На стоимость тарифов также влияют внешние факторы, такие как инфляция".
Поэтому c 26 апреля поднимется ежемесячная абонентская плата по следующим тарифным планам:
- "Бірге Архивный" – абонплата изменится с 5 990 тенге до 7 990 тенге/мес.
- Unlim + – абонплата изменится с 6 490 тенге до 8 490 тенге/мес.
- "Всё в одном" – абонплата изменится с 6 990 тенге до 7 990 тенге/мес.
- "Всё в одном+" – абонплата изменится с 9 990 тенге до 11 990 тенге/мес.
- "Бірге Плюс Архивный" – абонплата изменится с 8 990 тенге до 10 990 тенге/мес.
- TURBO UNLIM – абонплата изменится с 9 990 тенге до 11 490 тенге/мес.
- TURBO UNLIM_0619 – новая абонплата по тарифу – 11 490 тенге/мес.
- UNLIM – абонплата изменится с 5 990 тенге до 8 990 тенге/мес.
- NON STOP – абонплата изменится с 5 550 тенге до 6 500 тенге/мес.
- NON STOP+ – абонплата изменится с 6 890 тенге до 7 990 тенге/мес.
- Turbo 200_0619 – абонплата изменится с 6 490 тенге до 7 490 тенге/мес.
- WEB Pro – новая абонплата по тарифу – 6 990 тенге/мес.
- WEB Pro+ – абонплата изменится с 5 990 тенге до 6 990 тенге/мес.
- Turbo 40 – абонплата изменится с 4 990 тенге до 5 990 тенге/мес.
- Turbo 40_0619 – новая абонплата по тарифу – 5 990 тенге/мес.
- WEB – абонплата изменится с 2 650 тенге до 5 500 тенге/мес.
- ALTEL MBB – новая абонплата по тарифу – 5 500 тенге/мес.
- WEB Super – новая абонплата по тарифу – 5 500 тенге/мес.
Также представители Activ подчеркнули, что подробную информацию об изменениях клиенты получат по SMS.
А пока с 21 апреля 2025 года изменится абонплата по архивным тарифам:
Фото: activ.kz
Что касается Kcell, то там тарифы обновят также с 21 апреля.
Фото: kcell.kz
Тем временем в Beeline обновления в тарифах были проведены уже с 15 февраля.
"С 15 февраля 2025 года в тарифных планах "Супер", "Социальный", "Разговорный", "FreeStyle 790 архив", "Промо за 990", "Всё за 2190 контракт", "Контракт Всё за 1590 год", "Контракт Всё за 2490 год", "Forte Mobile" и "Всё включено 2 Талдыкорган" изменится абонентская плата. Основное наполнение тарифа останется прежним. В качестве бонуса будут предоставлены дополнительные объемы услуг", – говорилось в официальном заявлении.
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