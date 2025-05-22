К казахстанцам, планирующим поездки в Россию, обратился КГД

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана сегодня, 22 мая 2025 года, распространил важную информацию о временных работах на границе с Россией, сообщает Zakon.kz.

КГД, ссылаясь на официальную информацию Пограничного управления ФСБ РФ по Оренбургской области, информирует участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков, что:

В период с 19 по 29 мая на автомобильном пункте пропуска "Маштаково" (направление выезда из РФ в РК) будут проводиться ремонтные работы по восстановлению основания инспекционно-досмотрового комплекса. Также в период с 19 мая по 30 ноября уполномоченными органами РФ запланированы работы по ремонту дорожного полотна на территории двустороннего автомобильного пункта пропуска "Теплое".

Отмечается, что на период проведения ремонтных мероприятий работа пунктов пропуска будет осуществляться в штатном режиме, изменения в порядке их функционирования не предусмотрены.

"Вместе с тем возможны временные затруднения в движении и скопление автотранспортных средств вблизи казахстанских пунктов пропуска "Сырым" и "Таскала". В связи с этим КГД рекомендует перевозчикам заранее планировать маршруты и по возможности использовать альтернативные направления при пересечении государственной границы", – подчеркнули в КГД, обращаясь к казахстанцам.

19 мая 2025 года стало известно, что Казахстан официально обратился к Узбекистану из-за пункта пропуска "Тажен". Подробнее о причине можете узнать по ссылке.