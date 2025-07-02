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Общество

Не перечисляйте деньги: к казахстанцам обратился КГД

Знак предупреждения, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 16:25 Фото: freepik
Сегодня, 2 июля 2025 года, Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана обратился к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупредили, что участились случаи фейковых сообщений через WhatsApp и Telegram от имени руководства комитета.

"Сообщения рассылаются интернет-мошенниками. В этой связи КГД рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений".Пресс-служба КГД МФ РК

Ранее мы писали о 77-летней жительнице Караганды, которая поверила "банкирам" и лишилась 22 млн тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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