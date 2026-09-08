Общественный транспорт Алматы "не вывез" начала учебного года

Жители Алматы с наступлением 1 сентября стали жаловаться на переполненный общественный транспорт, сообщает Zakon.kz.

С началом учебного года нагрузка на автобусы и троллейбусы заметно выросла. Утром школьники и студенты добираются на занятия, а вечером все возвращаются домой с работы и учебы. В часы пик в салонах катастрофически не хватает места. Особенно тяжело сесть в общественный транспорт возле станций метро, школ и университетов. И это несмотря на то, что с сентября на линии дополнительно вышли 500 автобусов. Будут ли решать в Алматы эту проблему, выяснял телеканал КТК.

– В автобус очень часто тяжело просто войти, очень много студентов. Студенты, конечно, хорошо для нашего города, тем более у нас район такой, студенческий. Но если честно – да, с транспортом стало не очень хорошо с 1 сентября.

– Очень часто бывало такое, что просто выталкивают из автобуса, – и опаздываешь потом на уроки.

– С началом сентября заметен наплыв студентов. Особенно такие маршруты, как 38-й, как 11-й троллейбус. В общем, те, которые идут прямо, вот вдоль университетов, они всегда по утрам очень забиты.

На проблему указывают и водители автобусов. Из-за переполненных салонов приходится двигаться осторожнее и медленнее, а в часы пик ситуацию осложняют пробки.

"С сентября стало больше школьников и студентов. В автобус уже не помещаются. Приходится ехать потише, из-за этого опаздываем. В итоге не успеваем уложиться в установленное расписание". Мадьяр Абильдаев, водитель автобуса

В акимате говорят, что к росту пассажиропотока в начале учебного года подготовились заранее. Сейчас на маршрутах работает больше 3 700 автобусов, и 500 из них – дополнительные. Специалисты отмечают, что обычно за месяц общественным транспортом пользуется около миллиона пассажиров, а в сентябре этот показатель увеличивается примерно на треть.

"Объем пассажиров потока колеблется. Первые две недели – это люди пока выбирают себе маршрут. У нас паспоток всегда варьируется. Как правило, это разница на 400 тысяч поездок. То есть увеличивается на 400 тысяч поездок", – рассказал главный специалист управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержан Чегебаев.

Резервные автобусы в ближайшее время убирать не планируют. Их будут распределять с учетом реальной загрузки маршрутов. Если на каком-то направлении пассажиров становится больше, туда при необходимости будут выпускать дополнительные машины. Но решать проблему планируют и другими способами.

"Наравне с развитием общественного транспорта ведутся работы по развитию транспортной инфраструктуры. Это организация новых автобусных полос, транспортно-пересадочные узлы на запланированных строительствах, развитие линий метро, ЛРТ и SkyTrain. В комплексе все эти меры обеспечат беспрепятственное передвижение горожан по городу", – дополнил Чегебаев.

Впереди еще несколько недель адаптации к новому учебному году. Но, по прогнозам специалистов, в ближайшие недели проблема с переполненными автобусами должна пойти на спад.

В акимате города рассказывали, что в Алматы с 1 сентября усилят работу общественного транспорта, задействуют школьные автобусы и примут дополнительные меры по организации движения. В первые две недели на маршруты дополнительно вышли около 500 автобусов, а число поездов метро увеличили с 11 до 13. Отметим, что 1 сентября горожане не увидели коллапса на дорогах, вопреки ожиданиям. Зато настоящая пробка из людей была в метро.