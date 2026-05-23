В Туркестане наградили работников культуры и искусства
В торжественном собрании принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который поздравил участников с профессиональным праздником. Он отметил особую роль культуры и искусства для страны и рассказал о работе, проводимой в регионе в этом направлении.
"Буквально на днях мы успешно провели неформальный саммит Организации тюркских государств. Все эти важные события, повышающие авторитет страны, я с уверенностью могу назвать результатом вашего труда. В регионе строится множество культурных объектов, которые служат духовному развитию населения. Помимо города Туркестан, положительные изменения в сфере культуры наблюдаются и в других районах области. Только в прошлом году в районах и городах было введено в эксплуатацию 6 Домов культуры, а в текущем году ведется строительство еще 10 культурных объектов. Учреждения культуры области достойно представляют регион на республиканских и международных конкурсах, занимая призовые места. В театрах ставятся новые спектакли, концертные организации представляют зрителям содержательные программы. Помимо достижений в конкурсах, творческие коллективы совершают гастрольные поездки в ближнее и дальнее зарубежье. В этом году ансамбль "Алқоңыр" концертного комплекса "Конгресс холл" выступил в Европе, прославив страну. Выражаю искреннюю благодарность за вклад в развитие культуры и искусства, которое через преемственность поколений дошло до наших дней", – отметил Ертай Кенжебекулы.
В ходе мероприятия работникам сферы, внесшим значительный вклад в развитие культуры региона, были вручены медали "За трудовое отличие" и нагрудные знаки "Отличник культуры". Также ряд сотрудников культуры и искусства были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима Туркестанской области.
На торжественном собрании заместитель исполнительного секретаря Туркестанского областного филиала партии Amanat Калыйма Жантореева поздравила работников с профессиональным праздником и вручила благодарственные письма.
В преддверии праздника также был организован конкурс "Музейлер шеруі" ("Парад музеев"). Сегодня руководитель областного управления культуры Галымжан Ерназаров наградил победителей конкурса, вручив им автомобиль и ценные призы.
Гости праздничного вечера сначала посмотрели специальный промо-ролик "Невидимые грани культуры". Затем хореографический ансамбль "Алтын тамыр" представил постановку "Өнер", украсившую вечер. Также известные артисты страны Маржан Арапбаева и Гульнур Оразымбетова исполнили песни, подарив зрителям праздничное настроение.
Следует отметить, что сегодня священный город, как административный центр области, вступил в новый этап обновления и развития. По указу президента РК Касым-Жомарта Токаева в 2025 году Туркестану был присвоен особый статус. В этом году исполняется 8 лет со дня образования Туркестанской области.
Под руководством акима области Нурлахана Кушерова продолжается системная работа по развитию культуры и духовной сферы региона. В дальнейшем в городе, который считается духовным центром тюркского мира, планируется проведение новых мероприятий, направленных на развитие культуры.