#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
470.8
545.99
6.6
События

В Туркестане наградили работников культуры и искусства

аким, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 13:29 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
В Туркестане в честь Дня работников культуры и искусства состоялось праздничное мероприятие, на котором были награждены представители отрасли.

В торжественном собрании принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который поздравил участников с профессиональным праздником. Он отметил особую роль культуры и искусства для страны и рассказал о работе, проводимой в регионе в этом направлении.

"Буквально на днях мы успешно провели неформальный саммит Организации тюркских государств. Все эти важные события, повышающие авторитет страны, я с уверенностью могу назвать результатом вашего труда. В регионе строится множество культурных объектов, которые служат духовному развитию населения. Помимо города Туркестан, положительные изменения в сфере культуры наблюдаются и в других районах области. Только в прошлом году в районах и городах было введено в эксплуатацию 6 Домов культуры, а в текущем году ведется строительство еще 10 культурных объектов. Учреждения культуры области достойно представляют регион на республиканских и международных конкурсах, занимая призовые места. В театрах ставятся новые спектакли, концертные организации представляют зрителям содержательные программы. Помимо достижений в конкурсах, творческие коллективы совершают гастрольные поездки в ближнее и дальнее зарубежье. В этом году ансамбль "Алқоңыр" концертного комплекса "Конгресс холл" выступил в Европе, прославив страну. Выражаю искреннюю благодарность за вклад в развитие культуры и искусства, которое через преемственность поколений дошло до наших дней", – отметил Ертай Кенжебекулы.
аким, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 13:29

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

аким, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 13:29

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе мероприятия работникам сферы, внесшим значительный вклад в развитие культуры региона, были вручены медали "За трудовое отличие" и нагрудные знаки "Отличник культуры". Также ряд сотрудников культуры и искусства были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима Туркестанской области.

На торжественном собрании заместитель исполнительного секретаря Туркестанского областного филиала партии Amanat Калыйма Жантореева поздравила работников с профессиональным праздником и вручила благодарственные письма.

В преддверии праздника также был организован конкурс "Музейлер шеруі" ("Парад музеев"). Сегодня руководитель областного управления культуры Галымжан Ерназаров наградил победителей конкурса, вручив им автомобиль и ценные призы.

аким, награждение, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 13:29

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Гости праздничного вечера сначала посмотрели специальный промо-ролик "Невидимые грани культуры". Затем хореографический ансамбль "Алтын тамыр" представил постановку "Өнер", украсившую вечер. Также известные артисты страны Маржан Арапбаева и Гульнур Оразымбетова исполнили песни, подарив зрителям праздничное настроение.

гости, мероприятие, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 13:29

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Следует отметить, что сегодня священный город, как административный центр области, вступил в новый этап обновления и развития. По указу президента РК Касым-Жомарта Токаева в 2025 году Туркестану был присвоен особый статус. В этом году исполняется 8 лет со дня образования Туркестанской области.

Под руководством акима области Нурлахана Кушерова продолжается системная работа по развитию культуры и духовной сферы региона. В дальнейшем в городе, который считается духовным центром тюркского мира, планируется проведение новых мероприятий, направленных на развитие культуры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
праздник, Туркестанская область
17:29, 22 мая 2025
В Туркестане чествовали работников культуры и искусства
Фото: акимат Алматы
18:51, 21 мая 2026
В Алматы наградили работников культуры и искусства
Фото: акимат СКО
18:56, 21 мая 2026
В СКО отметили лучших работников культуры и искусства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Федерация тяжёлой атлетики РК поделилась важной новостью
13:52, Сегодня
Федерация тяжёлой атлетики РК поделилась важной новостью
Сборная Казахстана по волейболу
13:10, Сегодня
Сборная Казахстана с разгрома стартовала на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Греко-римская борьба
12:38, Сегодня
Кыргызский борец всухую одолел казахстанца Минко и лишил его финала чемпионата Азии
Греко-римская борьба
12:15, Сегодня
Алихан Дурсунов может взять реванш у узбекского палуана в финале чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: