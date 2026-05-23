В Туркестане наградили работников культуры и искусства

В Туркестане в честь Дня работников культуры и искусства состоялось праздничное мероприятие, на котором были награждены представители отрасли.

В торжественном собрании принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который поздравил участников с профессиональным праздником. Он отметил особую роль культуры и искусства для страны и рассказал о работе, проводимой в регионе в этом направлении.

"Буквально на днях мы успешно провели неформальный саммит Организации тюркских государств. Все эти важные события, повышающие авторитет страны, я с уверенностью могу назвать результатом вашего труда. В регионе строится множество культурных объектов, которые служат духовному развитию населения. Помимо города Туркестан, положительные изменения в сфере культуры наблюдаются и в других районах области. Только в прошлом году в районах и городах было введено в эксплуатацию 6 Домов культуры, а в текущем году ведется строительство еще 10 культурных объектов. Учреждения культуры области достойно представляют регион на республиканских и международных конкурсах, занимая призовые места. В театрах ставятся новые спектакли, концертные организации представляют зрителям содержательные программы. Помимо достижений в конкурсах, творческие коллективы совершают гастрольные поездки в ближнее и дальнее зарубежье. В этом году ансамбль "Алқоңыр" концертного комплекса "Конгресс холл" выступил в Европе, прославив страну. Выражаю искреннюю благодарность за вклад в развитие культуры и искусства, которое через преемственность поколений дошло до наших дней", – отметил Ертай Кенжебекулы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе мероприятия работникам сферы, внесшим значительный вклад в развитие культуры региона, были вручены медали "За трудовое отличие" и нагрудные знаки "Отличник культуры". Также ряд сотрудников культуры и искусства были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами акима Туркестанской области.

На торжественном собрании заместитель исполнительного секретаря Туркестанского областного филиала партии Amanat Калыйма Жантореева поздравила работников с профессиональным праздником и вручила благодарственные письма.

В преддверии праздника также был организован конкурс "Музейлер шеруі" ("Парад музеев"). Сегодня руководитель областного управления культуры Галымжан Ерназаров наградил победителей конкурса, вручив им автомобиль и ценные призы.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области