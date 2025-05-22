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Общество

Астанчан предупредили об изменениях в работе 12 городских автобусов

автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 18:40 Фото: gov.kz
Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны предупредил об изменениях в работе ряда маршрутных автобусов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, маршруты №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 120, 120А, 307, 317 временно не осуществляют посадку/высадку пассажиров на остановочных пунктах "Рынок Орда", "Көк базар".

Фото: Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны

Ранее сообщалось, что с 13 мая в Астане временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №8, 9, 13, 22, 22А, 40, 55А, 55Б и 72.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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