В Астане временно изменили движение 9 автобусных маршрутов

С 13 мая в Астане временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №8, 9, 13, 22, 22А, 40, 55А, 55Б и 72, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

Изменения связаны с проведением дорожно-ремонтных работ. Временные маршруты разработаны с учетом минимального отклонения от основных остановок.

В CTS просят пассажиров заранее планировать поездки и следить за обновлениями на официальных ресурсах компании и в мобильных приложениях.

А ранее стало известно, что участок одной из улиц полностью закроют из-за ремонта на правом берегу Астаны.