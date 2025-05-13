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События

В Астане временно изменили движение 9 автобусных маршрутов

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 21:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
С 13 мая в Астане временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №8, 9, 13, 22, 22А, 40, 55А, 55Б и 72, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

Изменения связаны с проведением дорожно-ремонтных работ. Временные маршруты разработаны с учетом минимального отклонения от основных остановок.

В CTS просят пассажиров заранее планировать поездки и следить за обновлениями на официальных ресурсах компании и в мобильных приложениях.

А ранее стало известно, что участок одной из улиц полностью закроют из-за ремонта на правом берегу Астаны. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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