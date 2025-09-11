#АЭС в Казахстане
События

О важном изменении в аэропорту Алматы предупредили пассажиров

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 11:13 Фото: akorda.kz
Пассажиров, путешествующих из аэропорта Алматы, предупредили о важных изменениях, сообщает Zakon.kz.

Авиакомпания Air Astana 11 сентября распространила информацию о том, что с 12:00 15 сентября 2025 года регистрация пассажиров на внутренние и международные рейсы Air Astana в аэропорту Алматы будет проводиться только в Терминале Т2.

Изменения связаны с реконструкцией здания внутренних вылетов (Терминал Т1) и будут действовать до завершения работ.

"Регистрация пассажиров на внутренние рейсы будет осуществляться на стойках 14-25 в Терминале Т2. После завершения регистрации пассажирам необходимо пройти в Терминал Т1 для предполетного досмотра и посадки на рейс. Пассажирам с онлайн-регистрацией при наличии багажа следует сдать его на стойках 14-15 (baggage drop-off), а при его отсутствии можно сразу проследовать в Терминал Т1 на досмотр и посадку", – предупредили пассажиров в авиакомпании.

Онлайн-регистрация доступна на официальном сайте и в мобильном приложении Air Astana. Для внутренних рейсов она открывается за 36 часов и закрывается за 60 минут до вылета. Дополнительно в Терминале Т2 установлены киоски самообслуживания. Авиакомпания рекомендует прибывать в аэропорт заранее, учитывая время на регистрацию и переход между терминалами.

Регистрация на международные рейсы проводится без изменений.

схема регистрации в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 11:13

Фото: авиакомпания Air Astana

Ранее сообщалось, что с 10 сентября 2025 года в связи с работами по замене пожарного водопровода временно ограничен въезд и выезд на территорию аэропорта Алматы перед гостиницей "Аксункар".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
