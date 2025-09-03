#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
539.55
627.55
6.7
Общество

5,5 млрд тенге возвращенных средств направили на водоснабжение сел в ЗКО

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 08:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Из Специального государственного фонда выделено 5,5 млрд тенге на реализацию 11 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Основная сумма финансирования в размере 4,3 млрд тенге будет распределена на 9 объектов.

  • 1,8 млрд тенге направлено на строительство магистральных систем водоснабжения с прокладкой новой ветки к населенным пунктам Толен, Сауле и Каракамыс Каратобинского района, где проживает свыше 1,7 тыс. человек.
  • 2,5 млрд тенге – на прокладку сетей водоснабжения в 8 селах Теректинского, Каратобинского районов, а также района Байтерек.
  • Также 1,2 млрд тенге ранее было направлено на обеспечение водоснабжением жителей села Кирсанова района Байтерек и реконструкцию Урдинского группового водопровода в Жанибекском районе. На сегодняшний день работы выполнены на 60%.

Данная работа направлена на исполнение поручения главы государства по 100% обеспечению населения качественной питьевой водой. По данным Министерства промышленности и строительства, текущий уровень доступа в Западно-Казахстанской области составляет 100% в городах и 97% в селах.

На сегодня из Спецгосфонда на строительство более 400 социально важных проектов направлено 375 млрд тенге. Строятся школы, больницы, спортивные комплексы, объекты водоснабжения и другое. Уже завершены и открыты для граждан 44 объекта.

Ранее сообщалось, что 25 тысяч казахстанцев получат прибавку к зарплате до 50%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Давка произошла из-за запрета телефонов в одном из филиалов НИШ в Астане
Общество
22:19, 02 сентября 2025
Давка произошла из-за запрета телефонов в одном из филиалов НИШ в Астане
Актюбинку наказали за плевок в врача
Общество
20:08, 02 сентября 2025
Актюбинку наказали за плевок в врача
Массовое отравление в Актобе: специалисты выявили стафилококк в популярных суши
Общество
19:16, 02 сентября 2025
Массовое отравление в Актобе: специалисты выявили стафилококк в популярных суши
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: