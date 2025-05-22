Объекты жизнеобеспечения строят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о строящихся объектах жизнеобеспечения, передает официальный сайт городского акимата.

"Продолжаем проводить системную работу по обеспечению столицы дополнительными объектами жизнеобеспечения. Они позволяют подавать городу тепло, воду, электричество и др. Благодаря ранее построенным объектам теплообеспечения отопительный сезон прошел в штатном режиме, без отключений и аварий.

Фото: акимат города Астаны

Уже начали готовить теплоисточники к новому отопительному сезону. Планируем приступить к расширению ТЭЦ-2, полностью завершить строительство газовой тепловой станции "Туран". Также продолжаем строить газовую тепловую станцию "Тельмана".

Кроме того, построим еще 7 км теплотрассы, а также проведем реконструкцию 1,8 км теплотрассы.

Фото: акимат города Астаны

По сетям электроснабжения планируем ввести в эксплуатацию ПС "Арай", приступить к строительству одной новой подстанции (Кабанбай), а также продолжить строительство 24 единиц РП/ТП (распределительный пункт, трансформаторная подстанция) в перспективных районах застройки, выполнить реконструкцию 86 км кабельных линий (10 КВт)", – написал аким столицы.