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Общество

В Алматы за три года высажено более миллиона деревьев

Алматы, три года, высажено, миллион деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 11:55 Фото: пресс-служба акимата Алматы
С 2022 года в Алматы в рамках масштабной программы озеленения высажено порядка 1,2 млн деревьев. Для повышения эффективности этих мероприятий в городе были значительно ужесточены требования к посадке и уходу за зелеными насаждениями.

По инициативе акима города Ерболата Досаева в 2023 году в Правила содержания и защиты зеленых насаждений внесены существенные изменения.

Впервые закреплены нормы полива, включая организацию полноценной поливочной системы, биологическую защиту растений, санитарную и формовочную обрезку, а также требования к качеству посадочного материала и соблюдению дистанции от объектов инфраструктуры.

Особое внимание уделено компенсационным посадкам: теперь высаживаются лиственные деревья не ниже 2,5 метра и хвойные – не ниже 2 метров с обязательным уходом в течение трех лет. А с 2025 года в Алматы началась посадка крупномерных саженцев высотой от 4 до 6 метров. С начала этого года в Алматы высажено более 2 тыс. крупномерных деревьев высотой более 6 метров, включая ясень, липу, серебристый клен, штамбовые вязы, сосны, голубые и зеленые ели. Также дополнительно высажено около 20 тыс. саженцев высотой свыше 2,5 метра и более 10 тыс. кустарников.

Большое внимание уделяется обеспечению полива. За два года в городе проложено 500 километров сетей автополива и капельного орошения, в 2025 году планируется строительство еще 290 километров, что позволит обеспечить полив до 1 млн деревьев.

В результате обновленных подходов к уходу за зелеными насаждениями уровень приживаемости саженцев значительно вырос: с 70 процентов в 2022 году до 90 процентов в 2024 году.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, строительные компании, работающие на территориях с зелеными насаждениями, обязаны соблюдать новые требования по их сохранности. Нарушения правил могут повлечь административную ответственность.

Все эти меры, которые реализуются в том числе при поддержке проектного офиса акимата города, позволили снизить уровень отпада молодых деревьев до 10% и направлены на создание устойчивой, здоровой зеленой инфраструктуры города и повышение качества городской среды.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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