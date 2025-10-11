В области Улытау высажено более 3000 деревьев

В ходе сегодняшнего мероприятия особое внимание было уделено озеленению региона – день прошел под названием "Общенациональный день посадки деревьев". В общей сложности на территории области было высажено свыше 3000 саженцев. Эта инициатива направлена на улучшение экологической ситуации, защиту природы и увеличение количества зеленых насаждений.

Фото: акимат области Улытау

Посадку деревьев осуществили представители государственных органов и учреждений, депутаты маслихатов, члены общественных советов, представители Ассамблеи народа Казахстана и молодежь. В результате аллея в парке "Наурыз" города Жезказган пополнилась новыми саженцами.

Кроме того, во всех населенных пунктах области были организованы работы по озеленению и уборке территорий. В акции приняли участие 5500 человек и 1085 коллективов.

Отметим, что акция "Таза Қазақстан", реализуемая по инициативе главы государства, является частью Концепции развития экологической культуры на 2024–2029 годы. Основная цель инициативы – повышение экологической культуры общества и широкое продвижение идеи бережного отношения к природе.

Организаторы и участники подчеркнули, что данное мероприятие имеет большое значение для формирования культуры охраны окружающей среды и экологического воспитания подрастающего поколения.